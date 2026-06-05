Las claves económicas de la semana (1 al 5 de junio): De remesas, estimaciones del PIB y empleo en EU

El mes de junio arrancó esta semana con datos económicos relevantes para México relacionados con las expectativas de especialistas sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), además de que el Banco de México (Banxico) dio a conocer datos sobre la llegada de remesas al país durante abril.

En Estados Unidos, esta semana la atención se centró en el dato de creación de empleos durante el mes de mayo en medio de las crecientes tensiones en el conflicto en Oriente Medio en el que los mercados siguen atentos a las negociaciones entre Washington y el gobierno Iraní.

Mientras que en la Unión Europea (UE) se dio a conocer información relevante sobre la inflación y el comportamiento del PIB durante el primer trimestre de 2026.

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Te compartimos un breve recuento de los indicadores económicos de nuestro país y el mundo más importantes que se publicaron del 1 al 5 de junio para que disfrutes del fin de semana bien informado.

Especialistas bajan su expectativa para el PIB de México

Los especialistas del sector privado esperan un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de México de 1.10% para 2026, según los resultados de la encuesta mensual que aplica el Banco de México.

Este pronóstico implica un recorte frente al 1.38% estimado en abril; se ubica debajo del mínimo supuesto y recién ajustado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que está en 2.3% y se aproxima al mínimo que pronostican organismos internacionales, que ronda el 1.3 por ciento.

En una encuesta recabada entre el 18 y 27 de mayo con la participación de 43 grupos de análisis, se observó una moderación en la expectativa de inflación para este año a 4.35% que interrumpió la racha de cuatro lecturas mensuales al alza.

La OCDE también ajusta su previsión

En tanto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) también dio a conocer esta semana que recortó su pronóstico de crecimiento para México a 0.8% desde 1.3% que estimaron en marzo, ubicándolo debajo de la estimación que tienen Hacienda (2.3%) y el mercado (1.1 por ciento).

Sin embargo, el organismo internacional ajustó levemente al alza su previsión para el PIB de 2027 a 1.8% en lugar del 1.7% anterior.

La expectativa ajustada de la OCDE para el crecimiento de México en 2026 está debajo del pronóstico de la Secretaría de Hacienda de 2.3%; y es inferior de la media que tienen especialistas del sector privado consultados por Banco de México.

Confianza empresarial regresó a terreno negativo en mayo

El Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza (IGOEC) se ubicó en 48.2 puntos durante mayo, lo que representó una disminución de 0.1 puntos respecto a abril y una caída de 0.5 puntos en comparación con el mismo mes del año pasado.

Los datos publicados por el Inegi son reflejo de una mayor cautela respecto a las condiciones actuales para invertir, así como preocupaciones sobre la situación económica presente y futura, tanto del país como el de las empresas.

Este indicador acumuló 15 meses consecutivos por debajo de los 50 puntos, nivel que expone una percepción pesimista del sector empresarial, en medio de perspectivas de menor crecimiento económico.

Aunque en abril la confianza empresarial logró avanzar 0.1 puntos y cortar una racha de tres meses de caídas, en mayo regresó a la zona de contracción.

Confianza del consumidor en México cayó en mayo

En el quinto mes del año, el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en un nivel de 43.5 puntos con cifras desestacionalizadas, lo que significó un retroceso mensual de 0.7 puntos.

En comparación con el 2025, el ICC retrocedió 3.4 puntos, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO) que se realiza mes con mes.

Dentro del informe del Inegi se observó que los cinco componentes del ICC mostraron retrocesos mensuales en mayo pasado, siendo el más notorio en el que se refiere a la situación económica del país esperada en los siguientes 12 meses, con un retroceso de 1.6 puntos.

En tanto, la situación económica del país actual tuvo una caída de 1 punto mensual en abril.

Estos resultados se dan en medio de un difícil panorama, donde la economía mostró una contracción de 0.6% trimestral en los primeros tres meses del año, lo cual ha traído revisiones a las proyecciones de crecimiento económico de este año.

Gasto en inversión física cayó

La llave del gasto público en inversión física continuó cerrada en el primer cuatrimestre del año pese al ambicioso Plan de Infraestructura anunciado en febrero pasado por el gobierno de Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con los datos al mes de abril de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entre enero y abril pasados, el gobierno desembolsó 240,966 millones de pesos a la inversión en infraestructura, la cual se considera un rubro esencial del gasto público para impulsar el crecimiento económico y bienestar social.

Los recursos desembolsados resultaron 18.4% menos a lo que se gastó hace un año, cuando se recortó el gasto en inversión física para tratar de reducir el déficit fiscal.

Inversión fija repuntó en marzo

La formación bruta de capital fijo que se realizó en territorio mexicano (inversión fija bruta) durante marzo creció 0.4% en comparación con febrero, con lo que interrumpió un lapso de dos meses de caídas, de acuerdo con la medición mensual reportada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

El repunte, sin embargo, no fue suficiente para revertir los descensos de enero y febrero, que fueron de 1.2% y 0.7%, según cifras del Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo (IMFBCF) del Inegi.

En el comparativo anual, el IMFBCF fue 3.1% inferior al nivel de marzo del 2025, con lo que hiló 15 meses en terreno negativo.

En el detalle mensual, la inversión fija bruta creció gracias al repunte de 3.1% que tuvo el gasto en maquinaria y equipo. La de origen nacional registró 1.8% más compras, mientras que la de origen importado tuvo una facturación 3.3% mayor.

Remesas a México crecieron 3.7% en abril

Los ingresos por remesas a México, una de las principales fuentes de divisas del país, crecieron un 3.7% interanual en abril, a 4,978 millones de dólares, favorecidos por un aumento en el valor promedio de las operaciones, pese a una baja en el número de envíos, dijo el lunes el banco central.

En cifras desestacionalizadas, los ingresos por remesas se contrajeron un 3.5% en abril frente al mes previo, agregó el Banco de México.

Según los datos del banco central, el número de operaciones —provenientes principalmente de Estados Unidos— fue de 12.4 millones, una baja del 1.7% interanual, mientras que el envío promedio creció un 5.5% a 403 dólares.

Las remesas a México, la segunda mayor economía de América Latina, han estado bajo escrutinio por denuncias sobre su uso por parte de cárteles mexicanos de la droga para lavar en Estados Unidos ganancias ilícitas.

Consumo privado en México registró repunte durante marzo

El gasto en bienes y servicios de las familias mexicanas creció 1.2% durante marzo en comparación con febrero, más que lo previamente estimado por el Inegi.

Con el resultado, el Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP) volvió a terreno positivo en comparativos mensuales, luego de las caídas de 1.5% y de 0.2% observadas en enero y en febrero.

A mediados de abril, el Inegi estimó que el consumo privado había crecido solo 0.4% en marzo de forma mensual, de acuerdo con los datos de su Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP).

De forma interanual, el IMCP se expandió 3.1%, que es la tasa más alta desde la observada en diciembre (+5.4 por ciento).

Creación de puestos de trabajo de EU superó las expectativas en mayo

Estados Unidos creó 172,000 puestos de trabajo en mayo, por encima de lo esperado por el mercado, mientras que el desempleo se mantuvo estable, según datos del gobierno publicados la mañana de este viernes.

En el último año, el crecimiento del empleo en Estados Unidos ha oscilado entre la expansión y la contracción de un mes a otro, pero los datos de mayo marcan el tercer mes consecutivo de aumento.

"El empleo total en el sector no agrícola aumentó en 172,000 en mayo y la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en el 4.3%", señaló la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

Los economistas encuestados por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal esperaban un aumento de 80,000 puestos de trabajo.

Los datos publicados este viernes también revisan al alza los puestos de marzo y abril (93,000 combinados), una señal de que el mercado laboral podría estar abandonado un período de turbulencias.

Libro Beige de la Fed muestra que la actividad económica y la inflación han aumentado en EU

En su último informe del llamado "Libro Beige”, la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos consideró que la actividad económica del país norteamericano aumentó levemente en las últimas semanas, el empleo apenas ha variado y las repercusiones ⁠del alza de los precios de la energía debido a la guerra en Oriente Medio han sido generalizadas.

"Las perspectivas empresariales para los próximos seis meses apenas han variado en cuanto ⁠al crecimiento previsto, ya que la elevada ⁠incertidumbre y los indicios de debilitamiento del gasto de los consumidores han lastrado la confianza", señaló la Fed.

"Los distritos señalaron que los costos relacionados con la energía vinculados al conflicto en Oriente Medio fueron el principal motor de las presiones inflacionarias, con repercusiones en el transporte, el embalaje, los productos alimenticios y los fertilizantes", indicó.

El resumen de datos económicos cualitativos de todo el país, que las autoridades de la Fed utilizan para fundamentar su comprensión de la economía, se conoce dos semanas antes de que Kevin Warsh convoque a su primera reunión sobre política monetaria al frente del banco central estadounidense.

EU revisa a la baja la productividad laboral

El crecimiento ⁠de la productividad laboral en Estados Unidos se desaceleró más de ⁠lo que se pensaba inicialmente en el primer trimestre de 2026, pero la tendencia subyacente se mantuvo sólida y se espera un impulso gracias a la adopción de la ⁠inteligencia artificial por parte de las ⁠empresas en numerosas funciones.

La productividad no agrícola, que mide la producción por hora por trabajador, aumentó a una tasa anualizada revisada a la baja del 0.3% el último trimestre, según informó el jueves la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo.

Se trata del ritmo más lento desde el primer trimestre de 2025 y antes se había estimado que la productividad había aumentado a un ritmo del 0.8% en el último trimestre.

PMI manufacturero de EU creció a su nivel más alto en cuatro años

La actividad manufacturera de Estados Unidos alcanzó en mayo su nivel más alto en cuatro años, por encima de las previsiones de los analistas y a pesar del impacto de la guerra en Medio Oriente, según un barómetro de la industria publicado esta semana.

El índice de gestores de compras (PMI) manufacturero del Instituto de Gestión de Suministros , una federación profesional, se situó en 54 puntos. Hay que remontarse a mayo del 2022 para encontrar un resultado más elevado (55.9 puntos), indicó en un comunicado.

Cualquier valor por encima de 50 puntos implica expansión de actividad. Los inversionistas esperaban una mejora a 53.2 puntos.

Inflación de la zona euro vuelve a subir

La inflación de la ⁠zona euro volvió a acelerarse el mes pasado por el aumento de los costes de la energía ⁠y los servicios, lo que reforzó los ya sólidos argumentos a favor de una pequeña subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) a finales de este mes, según los datos de Eurostat publicados el martes.

Los precios al ⁠consumidor en los 21 países que comparten ⁠el euro subieron al 3.2% en mayo, desde el 3.0% del mes anterior, muy por encima del objetivo del 2% del BCE, pero en línea con un sondeo de Reuters. El aumento estuvo impulsado por una tasa de inflación del 10.9% en los costes de la energía y un incremento del 3.5% en los precios de los servicios.

Como parte de una evolución que probablemente preocupe a los dirigentes monetarios, la inflación subyacente —que excluye los volátiles precios de la energía y los alimentos— también repuntó, al subir al 2.5% desde el 2.2% de abril, apoyada en los servicios y una pequeña aceleración de la inflación de los bienes industriales.

PIB de la zona euro se contrajo en el primer trimestre

La economía de la eurozona se contrajo en el primer trimestre de 2026, según una estimación revisada publicada este viernes por Eurostat, que inicialmente había señalado un crecimiento prácticamente nulo a principios de año.

Según esta nueva estimación, el Producto Interior Bruto (PIB) de los 21 países que comparten la moneda única retrocedió un 0.2% en los tres primeros meses del año, en comparación con el trimestre anterior, en lugar del crecimiento del 0.1% anunciado anteriormente.

Esta revisión de una amplitud inusual está relacionada con una caída de la actividad económica en Irlanda (-12.1%) aún mayor de lo que se había calculado inicialmente.

¿Cómo cerraron los mercados esta semana?

El peso mexicano y la bolsa local cayeron este viernes, después de que sólidos datos laborales en Estados Unidos reforzaron las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) podría elevar las tasas de interés.

En el frente geopolítico, los inversionistas también siguieron atentos a Medio Oriente, después de que Irán reafirmó su apoyo a Hezbolá y exigió a Israel retirarse del sur de Líbano, en medio de esfuerzos diplomáticos para contener una escalada regional.

Tipo de cambio

El peso mexicano cayó con fuerza ante el dólar en la última sesión de la semana.

El tipo de cambio terminó la jornada de este 5 de junio en el nivel de 17.4793 unidades por dólar. Frente a un cierre de 17.2881 unidades ayer, con los datos oficiales del Banxico, esto significó para el peso una pérdida de 19.12 centavos, o de 1.10 por ciento.

La moneda local terminó la semana con una pérdida acumulada. Frente a un registro de 17.3401 unidades el viernes de la semana pasada, el movimiento significó para el peso una pérdida acumulada de 13.92 centavos, o de 0.80 por ciento.

BMV y Biva

Las bolsas de valores de México cerraron con fuertes pérdidas las negociaciones de este viernes.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, cayó 1.86% a 66,141.38 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), retrocedió 1.72% hasta 1,328.54 puntos.

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con pérdidas. Industrias Peñoles lideró el descenso, con 6.20% a 842.99 pesos, seguida por la aerolínea Volaris, con 4.97% a 12.82 pesos, y Grupo México, con una pérdida de 3.61% a 203.61 pesos.

El índice S&P/BMV IPC registró una fuerte pérdida semanal. Comparado con un cierre de 68,587.74 unidades el viernes pasado, el registro de hoy implica un descenso de 2,446.36 puntos o 3.57%. En lo que va del año, la referencia gana 2.76 por ciento.

Wall Street

Los tres principales índices de Wall Street cayeron con fuerza este viernes. Cifras sólidas del mercado laboral estadounidense evitaron que el S&P 500 marcara su décima semana positiva al hilo e hicieron que el Nasdaq cayera más de 4%, presionado por los fabricantes de chips.

El Promedio Industrial Dow Jones, que había marcado máximos esta semana, bajó 1.35% a 50,866.78 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, cedió 2.64% a 7,383.74 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico perdió 4.18% a 25,709.43.

Los tres índices cerraron la semana con pérdidas acumuladas. El Dow Jones anotó una caída 0.33%, mientras que el S&P 500 perdió 2.66%, y el Nasdaq retrocedió 4.91%.

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Arranca Copa Mundial 2026

La larga espera termina la próxima semana. El Estadio Ciudad de México se alista para la inauguración del Mundial de futbol 2026 que se realizará el jueves 11 de junio con la participación de la cantante Shakira y en donde la Selección Mexicana de futbol se enfrentará contra Sudáfrica.

CNTE amenaza con más protestas y bloqueos

Maestros que integran la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CNTE amagaron con continuar realizando movilizaciones masivas a pocos días de que inicie el torneo deportivo internacional en el país. Reclaman un aumento salarial y la derogación de una ley de pensiones.

Las acciones han escalado esta semana, cuando los manifestantes llamaron a un paro. Derribaron con cuerdas estatuas de futbolistas levantadas en el concurrido Paseo de la Reforma, una de las principales avenidas de la capital. Un balón gigante que las adornaba quedó en el medio de la avenida. También irrumpieron en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública, dejando destrozos en los accesos principales.

Hasta la tarde de este viernes 5 de junio, el diálogo entre el gobierno federal y los maestros no ha dado resultados.

Segunda vuelta de las elecciones en Perú

Las elecciones presidenciales de Perú (el balotaje o segunda vuelta) se llevan a cabo este domingo 7 de junio de 2026. Los comicios definen la presidencia entre los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

(Con información de Yolanda Morales, Belén Saldívar, José Antonio Rivera y Octavio Amador.)