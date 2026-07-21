Un voraz incendio forestal consume 1,700 hectáreas en el sureste de Francia

Un violento incendio en el sudeste de Francia ya ha arrasado con 1,700 hectáreas, avanzando "a una velocidad muy importante" en una región donde cerca de 400 personas han tenido que ser evacuadas, anunciaron las autoridades.

El fuego avanza "a una velocidad muy importante, que no era del todo previsible dadas las condiciones meteorológicas", explicó el prefecto del departamento de Var, Simon Babre.

La prefectura regional pidió "más evacuaciones de la población" en tres municipios amenazados por las llamas. En total, entre 300 y 400 personas ya han sido puestas a salvo.

El jefe de los bomberos de Var, Eric Grohin dijo que los esfuerzos por controlar el incendio incluyen entre "900 y 950 bomberos sobre el terreno".

Las autoridades advierten a la población por el viento seco y cálido que se intensificará a finales de la semana, las temperaturas caniculares y la sequedad de la vegetación.

En el departamento de Gironda, cerca del aeropuero de la ciudad de Burdeos, dos bomberos perdieron la vida en otro incendio, ahora controlado, que se produjo el martes por la tarde.