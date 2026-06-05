Mundial de Futbol elevó ofertas de empleo en México, construcción y turismo los más beneficiados 

El Mundial de Futbol dio un empujón a la demanda de talento. De acuerdo con el reporte Mapa del Talento rumbo al Mundial 2026 de OCC, sectores como turismo, entretenimiento o construcción tuvieron incrementos importantes en la oferta de empleo debido al impulso del evento deportivo.

Según el análisis de la bolsa de trabajo en línea, entre marzo y abril de este año los sectores de construcción (+114%), turismo (+53%), desarrollo sustentable (+43%), entretenimiento (+41%), hostelería (+33%) y gestión de flotas (+24%) registraron los aumentos anuales más altos en oferta de vacantes al interior de la plataforma.

“Estos resultados reflejan cómo la preparación y operación de un evento global de esta magnitud genera una demanda transversal de talento, desde personal operativo y técnico hasta perfiles especializados en atención al visitante, logística, hospitalidad e infraestructura”, dijo Karla Villanueva, Gerente de Inteligencia de Negocio y Mercado Laboral de OCC.

Las entidades donde se ubican las sedes mundialistas en el país: Nuevo León, Jalisco y Ciudad de México, es donde se reporta mayor presión en la contratación de nuevo talento.

En esas entidades, las principales necesidades de mano de obra se concentran en sectores como hostelería, transporte y logística, entretenimiento y eventos, seguridad privada, retail y comercio, y servicios corporativos.

Pero también se observa una mayor oferta de vacantes en estados como Quintana Roo, Yucatán, Guerrero, Nayarit y Sinaloa debido al turismo esperado por el Mundial de Futbol, el cual inicia el 11 de junio con el encuentro entre México y Sudáfrica.

"El Mundial no solo mueve turistas, mueve talento a escala masiva. Cada edición genera una importante movilización de personas, servicios e infraestructura que requiere miles de profesionales y trabajadores en distintos sectores. Lo que estamos observando en México es una señal clara de cómo el mercado laboral comienza a activarse antes de que ruede el balón; la buena noticia es que el país cuenta con una base sólida de talento para responder a esta demanda", señaló Karla Villanueva.

Un dato importante en torno a la necesidad de talento, es que supera el 37% de la oferta de trabajo en estados clave que solicitan inglés como requisito de contratación. “La distribución del idioma no es aleatoria, está alineada con la demanda real”, indica la plataforma de búsqueda de empleo en su análisis.

Este aumento en la demanda de talento ya se anticipaba. La última Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup, que reflejaba las intenciones de contratación para el periodo abril-junio, identificó que un 53% de los empleadores planeaba incrementar sus plantillas, un aumento de 15 puntos porcentuales con respecto al trimestre previo en la proyección de contratar más personal.

AMECH pide formalidad en el empleo por el Mundial

En ese contexto, la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH) hizo un llamado a empresas y personas en búsqueda de empleo a fortalecer las contrataciones formales vinculadas con el Mundial de Futbol.

“Las personas que estén buscando o tomen un trabajo en apoyo a la Copa del Mundo en México deben asegurarse de que sea un empleo con las prestaciones mínimas de ley. Asimismo, las empresas deben realizar contrataciones con pago de impuestos y seguridad social para incentivar la economía y, sobre todo, contrarrestar la informalidad”, señaló Francisco Martínez Domene, presidente de la AMECH.

Si bien el organismo reconoció que eventos deportivos como la Copa Mundial representan una oportunidad para impulsar el empleo en sectores como el turismo, transporte, entretenimiento o construcción, también es un buen momento para promover la formalización del trabajo y mejores prácticas de contratación.