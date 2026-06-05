Bolsa mexicana cae con fuerza y registra un descenso semanal de 3.57%

Las bolsas de valores de México cerraron con fuertes pérdidas las negociaciones de este viernes. Los índices locales descendieron, en línea con sus pares de Wall Street, mientras los inversionistas asimilaban cifras laborales estadounidenses y el escenario geopolítico.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, cayó 1.86% a 66,141.38 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), retrocedió 1.72% hasta 1,328.54 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con pérdidas. Industrias Peñoles lideró el descenso, con 6.20% a 842.99 pesos, seguida por la aerolínea Volaris, con 4.97% a 12.82 pesos, y Grupo México, con una pérdida de 3.61% a 203.61 pesos.

Los mercados accionarios cayeron tras la publicación de un reporte laboral muy superior a lo esperado en Estados Unidos que reforzó las expectativas de un alza de tasas este año. Además, la tensión entre Israel y Líbano siguieron afectando el apetito por activos de riesgo.

En este contexto, el índice S&P/BMV IPC registró una fuerte pérdida semanal. Comparado con un cierre de 68,587.74 unidades el viernes pasado, el registro de hoy implica un descenso de 2,446.36 puntos o 3.57%. En lo que va del año, la referencia gana 2.76 por ciento.