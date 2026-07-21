Irán: Si atacan nuestras instalaciones nucleares, golpearemos los intereses de EU

El alto mando militar conjunto de Irán dijo que atacará los intereses de Estados Unidos y sus aliados si Washington bombardea sus instalaciones nucleares.

La declaración del Cuartel General Central "Khatem al-Anbiya" de Irán se conoce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que atacarán la zona de la montaña Pickaxe "muy pronto".

Este martes, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, declaró que la guerra en Irán ya costó 37,500 millones de dólares a Estados Unidos.