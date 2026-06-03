Economía mexicana continúa dando señales de dinamismo: Indicadores Cíclicos

Luego de un tercer trimestre de contracción, la economía mexicana podría tener un mejor segundo trimestre este año, de acuerdo con la última lectura del Sistema de Indicadores Cíclicos (SIC) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En marzo, el Indicador Coincidente, que refleja el estado general de la economía mexicana, mostró una caída de 0.04 puntos en comparación mensual, su cuarta caída consecutiva.

De esta manera, el Indicador Coincidente se ubicó por debajo de su tendencia de largo plazo, en un nivel de 99.6 puntos al cierre del primer trimestre del año, en donde la economía mexicana reportó una contracción de 0.6% trimestral.

Al interior de este indicador, cuatro de los seis componentes que lo integran reportaron retrocesos mensuales en marzo.

La caída más marcada se dio en el componente que se refiere al Indicador de la Actividad Industrial, que reportó una caída de 0.10 puntos en marzo respecto a febrero pasado.

Le siguió el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), con un retroceso mensual de 0.08 puntos, mientras que el Índice de Ingresos por Suministro de Bienes y Servicios, así como los Asegurados Trabajadores Permanentes en el IMSS retrocedieron 0.03 puntos cada uno en marzo.

En el otro extremo, las Importaciones Totales fueron el componente que mejor desempeño tuvo en marzo pasado, con un avance de 0.19 puntos, mientras que la Tasa de Desocupación Urbana presentó un crecimiento de 0.16 puntos respecto a febrero.

Señales de dinamismo

La economía mexicana estaría dando señales de dinamismo para el arranque del segundo trimestre del año, de acuerdo con el resultado arrojado por el Indicador Adelantado, el cual busca anticipar los puntos de giro del Indicador Coincidente.

En abril, este indicador mostró un crecimiento de 0.04 puntos respecto a marzo, con lo que hiló 13 meses al alza; sin embargo, el avance del indicador se ha desacelerado.

Pese a ello, el Indicador Adelantado continuó por arriba de su tendencia de largo plazo, en un nivel de 100.8 puntos en abril.

“Visto el SIC en su conjunto, el Indicador Coincidente señala que la economía mexicana está creciendo por debajo de su tendencia de largo plazo, pero el Adelantado sugiere que es probable que en unos meses regrese a dicha tendencia”, indicó por su parte en redes sociales Julio Santaella, expresidente del Inegi.

El avance en el Indicador Adelantado se dio pese a la caída que se observó en cuatro de sus seis componentes, donde la más pronunciada se dio en la Tasa de Interés Interbancaria, con un retroceso de 0.10 puntos mensuales.

Le siguió el Indicador de Confianza Empresarial, con una caída de 0.09 puntos, mientras que el Tipo de Cambio entre México y Estados Unidos retrocedió 0.07 puntos y el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores cayó 0.01 puntos.

En contraste, la Tendencia del Empleo en las Manufacturas presentó un aumento en abril de 0.08 puntos mensuales, mientras que el Índice Standard & Poor’s 500 avanzó en 0.02 puntos.

Ana.martinez@eleconomista.mx