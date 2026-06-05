Wall Street cae con fuerza tras datos sólidos de nóminas no agrícolas

Los tres principales índices de Wall Street cayeron con fuerza este viernes. Cifras sólidas del mercado laboral estadounidense evitaron que el S&P 500 marcara su décima semana positiva al hilo e hicieron que el Nasdaq cayera más de 4%, presionado por los fabricantes de chips.

El Promedio Industrial Dow Jones, que había marcado máximos esta semana, bajó 1.35% a 50,866.78 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, cedió 2.64% a 7,383.74 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico perdió 4.18% a 25,709.43.

El Departamento del Trabajo informó que las nóminas no agrícolas aumentaron en 172,000 puestos en mayo en Estados Unidos, más del doble de lo esperado por analistas. Estas cifras reforzaron las apuestas de que la Reserva Federal podría subir la tasa este año.

En este contexto, las tecnológicas, sensibles a las tasas elevadas debido a que sus valuaciones dependen en gran medida de flujos futuros que se descuentan a tasas más altas, extendieron las pérdidas de ayer, cuando Broadcom (-7.92%) se desplomó 12% tras su reporte.

Otros valores asociados con la inteligencia artificial (IA), como Nvidia (-6.20%), cayeron con fuerza. El índice de semiconductores de Filadelfia (-10.26%) se desplomó. Además, Tesla (-6.56%), Amazon.com (-3.06%) y otros gigantes tecnológicos cayeron con fuerza.

Además, el factor geopolítico también jugó en contra luego de que Irán respaldó una decisión del grupo islamista Hezbolá de rechazar el alto el fuego con Israel en Líbano. La decisión iraní fue tomada como otra dificultad para terminar con el conflicto con Estados Unidos.

Los tres índices cerraron la semana con pérdidas acumuladas. El Dow Jones anotó una caída 0.33%, mientras que el S&P 500 perdió 2.66%, y el Nasdaq retrocedió 4.91%.