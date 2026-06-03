La OCDE recorta a 0.8% su expectativa para el PIB de México por debilidad de inversión y consumo

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recortó su pronóstico de crecimiento para México a 0.8% desde1.3% que estimaron en marzo, ubicándolo debajo de la estimación que tienen Hacienda (2.3%) y el mercado (1.1 por ciento).

Sin embargo, ajustaron levemente al alza su previsión para el PIB de 2027 a 1.8% en lugar del 1.7% anterior.

La expectativa ajustada de la OCDE para el crecimiento de este año está debajo del pronóstico de la Secretaría de Hacienda de 2.3%; y es inferior de la media que tienen especialistas del sector privado consultados por Banco de México de 1.1 por ciento. Y se ubica cerca del rango bajo que actualizó el propio banco central, cuando reconoció que la holgura en la brecha del producto se amplía a terreno negativo, intervalo que está entre 0.5 y 1.7 por ciento.

De acuerdo con los expertos de la organización, la actividad económica se verá impulsada principalmente por la demanda interna, a partir de un consumo privado respaldado por el bajo desempleo.

Al interior de las Perspectivas económicas de la OCDE para América Latina, detallaron que la inversión privada se beneficiará gradualmente del recorte de las tasas de interés.

La inversión productiva “seguirá viéndose limitada por la elevada incertidumbre nacional y mundial”.

Comentaron que la inversión pública se mantendrá en niveles moderados en el marco de los esfuerzos por reducir el déficit fiscal.

“La inversión sigue estando débil al tiempo que el consumo privado se ha moderado en consonancia con la desaceleración del empleo formal”, mencionan en el documento.

Asimismo destacaron que “pese a la caída en la demanda interna, la inflación general subió a 4.5% en abril”, impulsada por persistentes presiones sobre los precios de las frutas y verduras así como por presiones en los servicios.

Señalaron que el gobierno utiliza el IEPS para amortiguar el alza en los precios internacionales de los combustibles, al reducir o eliminar temporalmente este impuesto cuando aumentan las cotizaciones internacionales.

Con ello busca contener presiones sobre los costos y proteger el poder adquisitivo de los hogares. Consideraron que el costo fiscal de este apoyo se compensa con mayores ingresos petroleros y se prevé que el mecanismo continúe vigente durante el periodo de proyección.

Recomienda incrementar ingresos públicos y metas fiscales

Como la OCDE es un organismo intergubernamental que tiene por objetivo diseñar y coordinar mejores políticas públicas, y México es miembro desde 1995, los expertos de la entidad dieron una serie de recomendaciones para activar el crecimiento.

“La introducción de un marco fiscal a mediano plazo reforzaría la planificación y la priorización del gasto, lo que contribuiría a mejorar la calidad del gasto público y a canalizar los recursos hacia áreas que mejoren la productividad como infraestructuras, educación y digitalización”.

Agregaron que este proceso se vería favorecido por las medidas destinadas a incrementar ingresos, sobre todo mediante el impuesto sobre bienes inmuebles.

Medio Oriente y su impacto

Destacaron que la economía se ve afectada por la evolución del conflicto en Medio Oriente a través de canales indirectos, sobre todo por su impacto en el crecimiento mundial.

“Una desaceleración más pronunciada de lo previsto en Estados Unidos y un mayor endurecimiento de las condiciones financieras podrían lastrar las exportaciones y la inversión”, consignaron.

Agregaron que el aumento de los precios de fertilizantes, consecuencia del conflicto, también podría impulsar la inflación de los alimentos complicando el proceso de desinflación.

Además está el aumento de la aversión al riesgo a nivel mundial y la volatilidad de las tasas de cambio que podrían elevar los costos de financiamiento soberano y limitar aún mas el margen fiscal.

T-MEC, impulso latente

Los expertos de la OCDE señalaron que la reducción de incertidumbre mediante una renegociación rápida y satisfactoria del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá tendría un impacto positivo.