Sector construcción apunta a la recuperación tras 23 meses de caídas

El sector de la construcción en México entraría a una etapa de recuperación después de casi dos años de contracción, estimó la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Luis Méndez Jaled, presidente de la CMIC, puntualizaó que la producción de las empresas constructoras acumuló 23 meses en números negativos, desde mayo del 2024 hasta marzo del 2026.

La tendencia de las caídas se ha moderado y la expectativa es que la actividad muestre resultados positivos a partir de mayo debido a la liberación de licitaciones públicas.

“Creemos que para mayo los números van a ser positivos, porque la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ha emitido 1,800 licitaciones, de las cuales aproximadamente 60% fallan entre abril y mayo. Esto quiere decir que habrá más movimiento, más generación de empleo y más competitividad”, comentó en conferencia de prensa.

Inversión en infraestructura

Méndez Jaled destacó que la inversión prevista para infraestructura, comunicaciones y transportes durante el 2026 eleva las expectativas para la industria.

El programa carretero contempla más de 523,000 millones de pesos destinados a la red carretera nacional. Además, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 asigna a la obra pública recursos equivalentes a 1.9% del Producto Interno Bruto (PIB).

A ello se suma una inversión mixta por 722,000 millones de pesos, con lo que la inversión total en infraestructura alcanzará el 3.8% del PIB.

Méndez Jaled explicó que el aumento en los recursos destinados a infraestructura resulta especialmente relevante debido al rezago acumulado en los últimos años.

Factores clave para la recuperación

Según el presidente de la CMIC, la inversión destinada a obras de salud, educación, equipamiento hídrico y carreteras fue inferior, en conjunto, al presupuesto ejercido para la construcción del Tren Maya durante el sexenio anterior.

Además, remarcó que el fortalecimiento del Estado de Derecho será fundamental para aprovechar el potencial de crecimiento que ofrece el nuevo ciclo de inversión pública.

“Los números empiezan a decir que en la industria estamos por llegar a otro panorama. Aquí es donde hay que tener mucha precaución, que tiene que ver con el Estado de Derecho, la seguridad pública, las reglas claras”, añadió.

Aranceles al acero elevan costos

Otro de los retos que enfrenta la industria es el incremento en los costos de materiales derivado de la incertidumbre en las cadenas globales de suministro.

Según datos de la CMIC, los costos de los proyectos de construcción han aumentado entre 3 y 6% en promedio debido a la imposición de aranceles al acero por parte de Estados Unidos.

Frente a este escenario, el organismo reconoció la importancia del Acuerdo para el Fomento de la Industria Siderúrgica Mexicana, impulsado de manera conjunta por el Gobierno Federal y el sector empresarial.