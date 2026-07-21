Negocios de Querétaro captan derrama de 300 millones de pesos por la actividad mundialista

Querétaro, Qro. Las actividades terciarias, relacionadas con el comercio y servicios de alimentos, captaron una derrama de 300 millones de pesos debido a la actividad económica que propició el Mundial de futbol, de acuerdo con el presidente de la Cámara de Comercio de Querétaro, René Loya Poletti.

Ese montó superó en 50% la expectativa de 200 millones de pesos que planteó inicialmente la organización empresarial.

Sin embargo, en materia laboral, esta época únicamente implicó la generación de 160 empleos temporales, de acuerdo con cifras de la cámara.

La justa deportiva, dijo, representó un impulso para la actividad económica tanto local como nacional, luego de la quietud que reportó el comercio al inicio del año.

“La derrama económica que dejó el Mundial, esta gran temporada que definitivamente reactivó la economía, dejando para nuestro país una derrama económica de 50,000 millones de pesos, de los cuales, 35,000 millones fueron para las tres ciudades sedes. (…) Para Querétaro representa una gran derrama económica de alrededor de 300 millones de pesos”, compartió.

Las estadísticas de la Cámara de Comercio señalan que el giro más beneficiado fueron los restaurantes y bares, que se convirtieron en un punto de reunión para disfrutar los partidos de futbol. En promedio lograron ocupaciones de 60 a 65%, sin embargo, durante los juegos de la Selección Mexicana algunos establecimientos llegaron a 100 por ciento.

“En términos generales tuvimos de 15 a 30% de incremento en ventas en restaurantes y bares que fue el giro más beneficiado aquí en nuestro estado. Ahora en la final de Argentina vs España registraron entre 60 a 65% de ocupaciones de manera general”, mencionó.

Tras finalizar el Mundial, los negocios locales tendrán el desafío de mantener el ritmo de la actividad comercial.

“El balón dejó de rodar en México, la economía no. El reto ahora es que los negocios familiares continúen con esta inercia y sigamos generando economía para nuestro estado y que los negocios sigan manteniéndose con buenos números y con buenas ventas”, expuso.

Aunque Querétaro no fue una sede mundialista, los sectores ligados al comercio y al turismo tenían la expectativa de que aumentara el consumo.

En el 2025 el sector comercio de Querétaro presentó una caída anual de 1.9% en su actividad económica; fue resultado de bajas anuales e incluso del nulo crecimiento reportado en los trimestres de ese año, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Al corte del primer trimestre del 2026 el comercio empleó a 194,767 personas, 16.2% de la población ocupada, fue la segunda actividad con más ocupación.