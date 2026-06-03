Empresas privadas en EU crearon más empleos de lo previsto en mayo: ADP

El empleo ⁠privado en Estados Unidos creció más de lo previsto ⁠en mayo, según reveló este miércoles el informe nacional de empleo de ADP.

El empleo privado creció en 122,000 puestos de ⁠trabajo el mes pasado, tras un ⁠aumento revisado a la baja de 105,000 en abril. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado un alza de 117,000, tras el avance de 109,000 registrado en abril.

El informe de ADP se elabora conjuntamente con el Laboratorio de Economía Digital de Stanford y se publicó antes del informe de empleo de mayo de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), más completo y seguido, que se dará a conocer este viernes. ADP no ha sido un buen indicador de la estimación de la BLS sobre el empleo privado.

El mercado laboral ha recuperado el equilibrio tras tambalearse el año pasado en medio de la incertidumbre derivada principalmente de los aranceles. Aunque la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha elevado los precios de las materias primas y avivado la inflación, los despidos se han mantenido en niveles históricamente bajos.

Es ⁠probable que el empleo no agrícola ⁠haya aumentado en 85,000 puestos ⁠de trabajo en mayo, tras crecer en 115,000 en abril, según una ⁠encuesta de Reuters a economistas. Se prevé que la tasa de desempleo se mantenga estable en el 4.3 por ciento.

Los mercados financieros esperan que la Reserva Federal mantenga su tasa de interés de referencia a un día en el rango del 3.5%-3.75% hasta el próximo año, mientras supervisa las repercusiones de la guerra sobre la inflación.

La inflación ⁠se aceleró en abril a su ritmo más rápido en tres años, según informó el Gobierno la semana pasada.