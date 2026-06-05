Trofeo original de la Copa Mundial 2026 llega a CDMX; podrás visitarla gratis 

A seis días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Ciudad de México recibió el trofeo original del torneo en la última escala del Trophy Tour, una gira internacional que recorrió 75 ciudades alrededor del mundo y 10 destinos en territorio mexicano.

La exhibición del máximo símbolo del futbol mundial permanecerá abierta al público de manera gratuita del 5 al 8 de junio en la Utopía Magdalena Mixiuhca, ubicada en la alcaldía Iztacalco, donde miles de aficionados podrán observar de cerca el galardón que será entregado al campeón del Mundial.

Ceremonia de bienvenida con leyenda el futbol

La ceremonia de bienvenida fue encabezada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, acompañada por la coordinadora del Gobierno Federal para la Copa Mundial de la FIFA 2026, Gabriela Cuevas; la alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz Reyes; y las leyendas del futbol internacional Hugo Sánchez y Roberto Carlos.

Durante el acto protocolario, Brugada y Paz Reyes participaron en la develación del trofeo, mientras que Roberto Carlos, campeón del mundo con Brasil en 2002 y una de las pocas personas autorizadas para levantar la copa original, la mostró ante los asistentes.

En su mensaje, Gabriela Cuevas afirmó que México está preparado para recibir el torneo y reiteró el compromiso del país como anfitrión. "Estamos listos para recibir en seis días a la Copa Mundial de la FIFA y México juega de local y será una vez más el mejor anfitrión de la historia", expresó.

Por su parte, Clara Brugada envió un mensaje de respaldo a la Selección Mexicana y llamó a los jugadores a representar a millones de mexicanos durante la justa mundialista.

Roberto Carlos y Hugo Sánchez comparten mensaje rumbo al Mundial

El exfutbolista brasileño Roberto Carlos celebró su regreso a México y recordó la importancia que tiene el trofeo para quienes han tenido la oportunidad de conquistarlo.

"Disfruten muchísimo este trofeo que han cargado grandísimas selecciones y muchos ídolos. Enhorabuena a México por organizar por tercera vez una competición de este nivel", señaló.

El campeón mundial con Brasil también evocó el título conseguido en Corea-Japón 2002 y destacó valores como el trabajo en equipo, la unión y el esfuerzo para alcanzar el máximo logro en el futbol.

Por su parte, Hugo Sánchez manifestó su deseo de que México pueda realizar una actuación histórica en casa y luchar por los primeros lugares del torneo. "Ojalá a México le vaya bien. Soñamos todos con que en nuestra casa pueda levantar el título y hacer un gran Mundial", comentó el histórico goleador mexicano.

Última parada del Trophy Tour antes del Mundial 2026

La capital del país se convirtió en la última sede del Trophy Tour de la FIFA, una iniciativa que permite a los aficionados admirar el trofeo original antes del inicio de la Copa del Mundo.

De acuerdo con los organizadores, el recorrido por México se convirtió en el más grande realizado en la historia del tour dentro del país, al visitar 10 ciudades en 19 días y reunir a más de 100,000 aficionados. Entre sus escalas más emblemáticas destacó la visita a la zona arqueológica de Chichén Itzá.

Durante el recorrido internacional, el trofeo estuvo acompañado por leyendas de la FIFA, ya que únicamente campeones del mundo y jefes de Estado en funciones pueden tocar y levantar la copa original.

Entre los exjugadores que participaron en la gira por México estuvieron Roberto Ayala, Roque Júnior, Bebeto, Edmílson, Vincenzo Iaquinta, David Silva, Fernando Llorente, Roberto Carlos y Hugo Sánchez.

¿Cómo visitar el trofeo original de la Copa Mundial?

La exhibición estará disponible del 5 al 8 de junio en la Utopía Magdalena Mixiuhca, en la alcaldía Iztacalco, con horario de 09:00 a 21:00 horas.

Los asistentes podrán observar el trofeo original de la FIFA, tomarse fotografías y participar en experiencias interactivas relacionadas con la historia de los Mundiales.

La llegada de la copa marca el inicio de la cuenta regresiva para la inauguración de la Copa Mundial 2026, torneo en el que México hará historia al convertirse en el primer país en albergar tres ediciones de la máxima competición de futbol, tras haber sido sede en 1970 y 1986.