Contratación en el sector privado de EU sorprende con 122,000 empleos

El empleo en el sector privado estadounidense creció más de lo esperado en mayo, informó ayer la empresa de gestión de nóminas ADP, y se observó una contratación en diversos sectores.

El crecimiento del empleo se situó en 122,000 puestos el mes pasado, frente a la cifra revisada de 105,000 de abril, según ADP.

Esta cifra superó los 110,000 puestos de trabajo previstos por los economistas encuestados por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal.

Las cifras son objeto de un estrecho seguimiento a la espera del informe de empleo del gobierno que se publicará mañana, con las autoridades atentas a cualquier signo de debilidad en el mercado laboral, aunque las cifras podrían diferir.

Dado que aún no se han visto todos los efectos de la guerra en Medio Oriente, los analistas creen que los recientes datos del mercado laboral permitirán al banco central de Estados Unidos (EU) mantener estables las tasas de interés mientras evalúa el mejor camino a seguir.

“En mayo, la contratación fue más generalizada de lo que habíamos visto en los últimos años”, afirmó Nela Richardson, economista jefe de ADP.

El informe reveló que empresas de todos los tamaños estaban contratando, con aumentos en sectores como la educación y los servicios sanitarios, además del comercio, el transporte y los servicios públicos.

“El mercado laboral sigue mostrando un impulso sostenido de cara a la temporada de contratación de verano”, señaló Richardson.

Sin embargo, el economista Matthew Martin, de Oxford Economics, advirtió que el informe “contrasta ligeramente” con otros datos recientes que indican tasas de contratación estables, aunque poco alentadoras.

“La pregunta es si este impulso puede mantenerse ante la guerra de EU e Israel contra Irán”, señaló Martin.

Los ataques de EU e Israel contra Irán desde el 28 de febrero han sumido a Medio Oriente en la guerra, lo que ha provocado la represalia de Teherán al cerrar prácticamente el estrecho de Ormuz.

Esta vía marítima es clave para el tránsito de energía, lo que ha provocado que los precios del petróleo se disparen.