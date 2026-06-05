Confianza del consumidor en México cayó 0.7 puntos en mayo ante deterioro de perspectivas económicas

La confianza del consumidor en México volvió a retroceder en mayo pasado, ante el deterioro de las perspectivas sobre la economía del país en los siguientes meses, de acuerdo con la información divulgada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el quinto mes del año, el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en un nivel de 43.5 puntos con cifras desestacionalizadas, lo que significó un retroceso mensual de 0.7 puntos.

Así, el optimismo de los consumidores mexicanos volvería a caer luego de que en abril se recuperara ligeramente en 0.2 puntos. Así, la confianza ha caído en tres de los cinco meses del año.

En comparación con el año pasado, el ICC retrocedió 3.4 puntos, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO) que se realiza mes con mes.

Dentro del informe del Inegi se observó que los cinco componentes del ICC mostraron retrocesos mensuales en mayo pasado, siendo el más notorio en el que se refiere a la situación económica del país esperada en los siguientes 12 meses, con un retroceso de 1.6 puntos.

En tanto, la situación económica del país actual tuvo una caída de 1 punto mensual en abril.

Estos resultados se dan en medio de un difícil panorama, donde la economía mostró una contracción de 0.6% trimestral en los primeres tres meses del año, lo cual ha traído revisiones a las proyecciones de crecimiento económico de este año, en donde incluso ahora la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) prevé una expansión de apenas 0.8 por ciento.

Esta estimación contrasta con el estimado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que, pese a los vientos en contra, prevé un crecimiento entre 1.8 y 2.8 por ciento.

Peor situación en casa y menos posibilidades de compra

En el caso de los otros indicadores, la percepción de la situación económica actual de los miembros del hogar cayó 0.7 puntos mensuales en mayo, seguido por una caída de la misma magnitud de las posibilidades para comprar muebles y electrodomésticos.

En el caso de la situación económica esperada de los miembros del hogar, el optimismo se redujo en 0.3 puntos mensuales.

“La menor intención de compra de automóviles, junto con expectativas más débiles sobre la economía, sugiere que los consumidores mantienen una postura más cautelosa ante el entorno actual. En conjunto, los resultados apuntan a un consumo privado moderado hacia los próximos meses, en un contexto de desaceleración económica, inflación aún elevada, y mayor incertidumbre global”, señaló un análisis de Kapital Grupo Financiero.