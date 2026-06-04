Inversión fija repunta 0.4% en marzo; toma respiro gracias a compras de maquinaria

En marzo la formación bruta de capital fijo que se realiza en territorio mexicano (inversión fija bruta) creció 0.4% en comparación con febrero, con lo que interrumpió un lapso de dos meses de caídas, de acuerdo con la medición mensual reportada este jueves por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

El repunte, sin embargo, no fue suficiente para revertir los descensos de enero y febrero, que fueron de 1.2% y 0.7%, según cifras del Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo (IMFBCF) del Inegi.

En el comparativo anual, el IMFBCF fue 3.1% inferior al nivel de marzo del 2025, con lo que hiló 15 meses en terreno negativo.

En el detalle mensual, la inversión fija bruta creció gracias al repunte de 3.1% que tuvo el gasto en maquinaria y equipo. La de origen nacional registró 1.8% más compras, mientras que la de origen importado tuvo una facturación 3.3% mayor.

En contrapunto, la inversión fija en construcción cayó 2.4%, producto de un retroceso de 5.4% de la inversión en obras residenciales y un leve repunte de 0.4% en los gastos en obras no residenciales.

En tanto, según el origen de los recursos, la inversión privada creció 0.4% y la pública subió 1.3%, revirtiendo en ambos casos las caídas de 0.8% y 0.6% que tuvieron, respectivamente, en febrero.

Resultados acumulados

Durante el primer trimestre del 2026 el saldo para la inversión fija continuó siendo negativo, tanto en el comparativo anual como el margen.

Respecto al primero, se observó un descenso anual acumulado de 3.3%, con lo que se hilaron dos arranques de año en rojo, luego del desplome de 5.4% del indicador en el primer trimestre del 2025.

En cuanto al segundo, el nivel medio de inversión del primer trimestre estuvo 1.3% por ciento por debajo del observado en el último trimestre de 2025, cuando tuvo un leve repunte de 0.2% asociado a una mayor inversión en obra pública (debido al inicio de nuevos proyectos ferroviarios en el centro-bajío y en el norte del país).

En general, durante el primer trimestre del 2026 la confianza empresarial mantuvo un sesgo bajista. Solo en marzo retrocedió 0.4 puntos de forma mensual y 0.9 puntos de forma anual, con lo que hiló 23 meses de comparativos interanuales negativos.