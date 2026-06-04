Mundial 2026: Sheinbaum descarta descanso obligatorio el 11 de junio y "pasa la pelota" a empresas

A menos de un año del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que no existe ninguna propuesta para suspender labores o decretar días de descanso obligatorios para los trabajadores durante el torneo, aunque adelantó que se buscarán facilidades para algunos sectores, especialmente en las ciudades sede.

La aclaración surge luego de que el Gobierno de la Ciudad de México anunciara la suspensión de clases en educación básica y media superior el próximo 11 de junio de 2026, fecha en la que se celebrará la inauguración del Mundial 2026 y que se prevé genere una intensa movilidad en la capital del país.

No habrá días feriados por el Mundial 2026

Durante su conferencia mañanera, la mandataria federal explicó que no se contempla establecer descansos obligatorios para los trabajadores durante la justa deportiva, por lo que las actividades laborales deberán desarrollarse con normalidad.

Sheinbaum señaló que cualquier medida relacionada con trabajo remoto, horarios flexibles o suspensión de actividades en empresas privadas dependerá exclusivamente de cada centro de trabajo y no de una disposición del Gobierno federal.

La presidenta indicó que imponer este tipo de medidas desde el gobierno implicaría consideraciones laborales adicionales, como el pago de tiempos extras, por lo que la decisión quedará en manos de los empleadores.

Trabajadores del gobierno podrían recibir facilidades

La primera mandataria informó que el Gobierno de la Ciudad de México ya mantiene comunicación con la Secretaría del Trabajo para analizar mecanismos que permitan otorgar facilidades a empleados del sector público durante algunos encuentros del Mundial, particularmente en la inauguración y en los partidos que se disputen en la capital.

"El Gobierno de la Ciudad de México entró en contacto con la Secretaría del Trabajo para dar algunas facilidades para los trabajadores del gobierno, que es más fácil. En el caso de los trabajadores de la iniciativa privada tiene que ser a partir de las propias empresas", explicó.

En este contexto, los empleados de dependencias gubernamentales capitalinas serían quienes tendrían mayores posibilidades de acceder a esquemas de trabajo remoto o ajustes de horario durante los días de mayor actividad mundialista.

Empresas privadas decidirán sobre home office

Respecto al sector privado, Sheinbaum reiteró que serán las propias empresas las que determinen si conceden home office, permisos especiales o flexibilidad laboral para que sus trabajadores puedan seguir los eventos relacionados con la Copa del Mundo.

No obstante, adelantó que su administración promoverá el diálogo con la iniciativa privada para incentivar medidas que contribuyan a mejorar la movilidad y reducir afectaciones durante los días de mayor afluencia de personas.

Las medidas dependerán de cada sede mundialista

La presidenta también señaló que cualquier decisión sobre suspensión de clases o facilidades laborales dependerá de las autoridades locales de cada entidad sede.

México albergará partidos del Mundial 2026 en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, por lo que cada gobierno estatal evaluará las acciones necesarias para garantizar la movilidad y el desarrollo de las actividades relacionadas con el torneo.

El país hará historia al convertirse en el primero en organizar tres Copas del Mundo, mientras que el Estadio Azteca será sede del partido inaugural, consolidándose como el único recinto en recibir tres inauguraciones mundialistas.