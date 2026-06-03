Crece recaudación de IEPS a cigarros y refrescos por “impuestos saludables”

La recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a cigarros y refrescos ha crecido en el 2026, esto a raíz del incremento aplicado este año al gravamen para estos productos, denominado por el gobierno federal como los “impuestos saludables”.

De enero a abril del 2026, la recaudación de IEPS a bebidas saborizadas alcanzó 19,339 millones de pesos, un crecimiento anual de 46.7% en términos reales.

En tanto que la recaudación de IEPS a tabaco alcanzó 27,452 millones de pesos en los primeros cuatro meses del presente año, un aumento real de 20.5% en comparación con el 2025.

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) destacó que la recaudación del IEPS al tabaco continúa mostrando un comportamiento positivo, pues ya acumula un avance mayor a 40% respecto de la recaudación estimada para todo el 2026.

Mientras que la recaudación total de IEPS totalizó 251,592 millones de pesos en los primeros cuatro meses del año, un crecimiento real de 12.7% contra el mismo periodo del 2025.

Judith Méndez, directora adjunta de investigación del CIEP, aseguró que el crecimiento en la recaudación del IEPS a bebidas saborizadas y tabacos está directamente relacionada con los “impuestos saludables”.

Si bien el gobierno dijo que los recursos adicionales recaudados por los impuestos saludables se destinarían a salud, en realidad no fueron etiquetados por lo que no se puede rastrear su destino, explicó Méndez.

Sin embargo, la especialista del CIEP destacó que el gasto en salud sí ha incrementado en este 2026, con el gasto en el IMSS Bienestar, por ejemplo, superando en 40% lo aprobado por el Congreso para ese rubro en enero-abril del presente año.

“Hay aumentos en lo destinado a IMSS Bienestar que se podría explicar tal vez por la mayor recaudación del IEPS a bebidas saborizadas y tabacos, pero no hay forma de saberlo”, afirmó la especialista.

Por otro lado, Méndez resaltó que aún es difícil determinar si la medida de incrementar los impuestos a productos nocivos para la salud fue exitosa o no, pues aún no se tiene información suficiente para determinar si el incremento al gravamen provocó una disminución de su consumo.

¿Cuánto aumentaronlos impuestos?

Para el 2026, las cuotas de IEPS subieron drásticamente: para los cigarros la tasa pasó del 160 a 200%, mientras que el gravamen a los refrescos aumentó 87%, pasando de 1.65 a 3.08 pesos por litro.