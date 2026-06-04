Shakira y Burna Boy interpretarán "Dai Dai" por primera vez en la inauguración del Mundial 2026

El "Dai Dai" de Shakira y Burna Boy estará en la inauguración del Mundial 2026 en Ciudad de México el próximo 11 de junio, así lo confirmó la FIFA en redes sociales.

Este jueves la FIFA informó que Shakira y Burna Boy interpretarán por primera vez en vivo "Dai Dai", la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el evento inaugural de la justa deportiva en el Estadio de la Ciudad de México (Estadio Azteca) que reunirá a aficionados de todo el mundo para celebrar el futbol, la música y la cultura.

Cabe destacar que el Estadio Azteca es el único recito en albergar tres Copas Mundiales de la FIFA masculinas.

En un comunicado, la Federación indicó que la presentación del próximo jueves será en apoyo al Fondo Mundial de Educación para la Ciudadanía de la FIFA, con lo que buscan recaudar 100 millones de dólares al finalizar el torneo para brindar a niños de todo el mundo acceso a una educación de calidad y oportunidades futbolísticas.

Consideraciones a tomar si asistirás a la inauguración del Mundial 2026 en CDMX

La FIFA recordó que la ceremonia de apertura en el coloso de Santa Úrsula comenzará 90 minutos antes del pitazo inicial entre México y Sudáfrica. Por ello, recomendó a los asistentes llegar con suficiente antelación, ya que el espectáculo arrancará oficialmente a las 11:30 horas.

Además, informó que las puertas del estadio se abrirán cuatro horas antes del partido (programado para las 13:00 horas) y adelantó que "se ofrecerá una amplia gama de experiencias, incluyendo actividades exclusivas, premios y entretenimiento previo al encuentro".

Al ser la sede del partido inaugural, México dará inicio a una trilogía de ceremonias de apertura que continuará en Canadá y Estados Unidos. Asimismo, la institución aseguró que se anunciarán más artistas en los próximos días.

Cabe recordar que la Copa Mundial de la FIFA 2026 será la más grande en la historia del torneo, al contar con 48 selecciones, 104 partidos y 16 ciudades sede repartidas entre México, Canadá y Estados Unidos.

¿Qué otros artistas estarán en la inauguración del Mundial en México?

Shakira y Burna Boy no serán los únicos en brillar en la inauguración mexicana; el mes pasado, la FIFA confirmó que Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules y Tyla también formarán parte del cartel.

El espectáculo contará con un concepto visual inspirado en el papel picado, un símbolo tradicional y colorido de las celebraciones populares en el país.

Artistas confirmados para las inauguraciones en Estados Unidos y Canadá

El 12 de junio, Estados Unidos celebrará su propia ceremonia inaugural en Los Ángeles, justo antes del partido entre la selección estadounidense y Paraguay. El show buscará reflejar el peso cultural y mediático del país con una producción enfocada en entretenimiento masivo, efectos visuales de última generación y presentaciones en vivo.

En este evento participarán:

Katy Perry (Estados Unidos)

Future (Estados Unidos)

Anitta (Brasil)

LISA (Tailandia)

Rema (Nigeria)

Tyla (Sudáfrica)

Por su parte, Canadá también celebrará su inauguración el mismo 12 de junio, previo al encuentro entre la selección canadiense y Bosnia y Herzegovina.

El espectáculo de Canadá buscará representar la diversidad cultural del país mediante un mosaico artístico inspirado en el trofeo de la Copa Mundial.

Los artistas confirmados para el evento en suelo canadiense son:

Alanis Morissette (Canadá)

Michael Bublé (Canadá)

Alessia Cara (Canadá)

Jessie Reyez (Canadá)

Elyanna (Israel)

Nora Fatehi (Canadá)

Sanjoy (Bangladesh)

Vegedream (Francia)

William Prince (Canadá)

Primer medio tiempo del Mundial de la FIFA

Shakira también será la encargada de cerrar la Copa Mundial de la FIFA 2026, ya que está confirmada su participación en el show de medio tiempo de la gran final el domingo 19 de julio. Además de la estrella colombiana, el evento estará encabezado por la "Reina del Pop", Madonna, y el fenómeno global de K-Pop, BTS.

Este histórico cierre se llevará a cabo en el Estadio Nueva York Nueva Jersey (MetLife Stadium), escenario donde se disputará el partido más importante del torneo.

Cabe destacar que este será el primer Mundial de la FIFA en implementar un espectáculo de medio tiempo, un formato de entretenimiento más acostumbrado en el futbol americano.