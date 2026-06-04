Solicitudes semanales de subsidio por desempleo en EU aumentan más de lo previsto

El número de estadounidenses ⁠que solicitaron prestaciones por desempleo aumentó más de lo previsto la semana pasada, pero la tendencia subyacente ⁠siguió reflejando un mercado laboral estable.

Los pedidos iniciales de subsidios estatales por desempleo aumentaron en 13,000 a una cifra desestacionalizada de 225,000 en la semana que finalizó el 30 de mayo, informó este jueves el Departamento de ⁠Trabajo. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado ⁠213,000 solicitudes para la última semana. El promedio móvil de cuatro semanas de los perdidos solo creció en 6,500, a 214,750.

A pesar de los recortes de empleo de gran repercusión por parte de empresas tecnológicas relacionados con la adopción de la inteligencia artificial, los despidos se han mantenido bajos, lo que ha limitado las solicitudes a un rango de entre 190,000 y 230,000 este año.

Las empresas con sede en Estados Unidos anunciaron 97,006 recortes de empleo en mayo, de los cuales alrededor del 39% correspondieron al sector tecnológico, reveló este jueves un informe independiente de la consultora global de recolocación Challenger, Gray and Christmas. Esto supuso un aumento del 16% con respecto a abril.

No obstante, los recortes de empleo previstos solo aumentaron un 3% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Aunque el conflicto de Oriente Medio aún no ha tenido un impacto notable en el mercado laboral, la incertidumbre va en aumento.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ya entra en su cuarto mes, ha perturbado gravemente el suministro de materias primas y ha disparado los precios de productos como la energía, el aluminio y los fertilizantes.

El informe "Libro Beige" de la Reserva Federal publicado el miércoles indicaba que el empleo mostró "pocos o ningún cambio" en mayo, y que "la mayoría de los distritos describieron un entorno de baja contratación y pocos despidos". Añadió que "la contratación siguió siendo selectiva y se centró principalmente en puestos críticos o en la sustitución por baja natural".

El ⁠bajo número de despidos está estabilizando el mercado laboral. El número ⁠de personas que reciben prestaciones por desempleo tras la ⁠primera semana de ayuda, un indicador de la contratación, cayó en 8,000 a 1.777 millones, según datos desestacionalizados, durante la semana ⁠que finalizó el 23 de mayo, mostró el informe.

Los datos de las solicitudes no influyen en el informe de empleo de mayo, que se publicará el viernes y es objeto de gran atención, ya que quedan fuera del periodo de la encuesta.

Es probable que el empleo no agrícola haya aumentado en 85,000 puestos de trabajo en mayo, tras haber crecido en 115,000 en abril, mostró una encuesta de Reuters a economistas. Se prevé que la tasa de desempleo se mantenga sin cambios en el 4.3 por ciento.

El informe Encuesta de Ofertas de Empleo y Rotación ⁠Laboral (JOLTS) del Departamento de Trabajo, publicado el martes, mostró que la contratación disminuyó y los despidos se redujeron en abril, lo que sugiere que el aumento del empleo ese mes se debió a una menor tasa de despidos.