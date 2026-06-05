Peso mexicano cae con fuerza frente al dólar tras sólidos datos laborales de Estados Unidos

El peso mexicano cayó con fuerza ante el dólar en la sesión de este viernes. La divisa local retrocedió tras la publicación de datos laborales de Estados Unidos más sólidos que lo previsto que reforzaron las apuestas por tasas de interés altas en la mayor economía.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 17.4793 unidades por dólar. Frente a un cierre de 17.2881 unidades ayer, con los datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significó para el peso una pérdida de 19.12 centavos, o de 1.10 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 17.5360 unidades y un nivel mínimo de 17.2653. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas, avanzó 0.65% a 100.06 unidades.

El Departamento del Trabajo informó que las nóminas no agrícolas aumentaron en 172,000 puestos en mayo en Estados Unidos, más del doble de lo esperado por analistas. Estas cifras reforzaron las apuestas de que la Fed mantendrá elevada las tasas este año.

"Los datos vuelven a instalar una pregunta incómoda para quienes esperan una baja del costo del dinero: ¿por qué la Reserva Federal debería recortar tasas si la economía continúa creando empleo a un ritmo considerable?", destacó el bróker EBC Financial Group.

El factor geopolítico también actuó contra el peso, después de que el Irán reafirmó su apoyo a Hezbolá, tras su rechazó a un acuerdo de alto el fuego con Israel. Irán exigió a Israel retirarse del sur de Líbano, en una muestra de dificultades para un acuerdo ⁠de paz.

En los indicadores locales, el INEGI dio a conocer que el índice de confianza del consumidor cayó en diciembre a su menor nivel desde finales de 2022, según cifras ⁠desestacionalizadas, arrastrado por un deterioro de todos ⁠sus componentes.

Con todos estos factores, el peso terminó la semana con una pérdida acumulada. Frente a un registro de 17.3401 unidades el viernes de la semana pasada, el movimiento significo para el peso una pérdida acumulada de 13.92 centavos, o de 0.80 por ciento.