Libro Beige de la Fed muestra que la ctividad económica y la inflación en EU han aumentado

La actividad económica de ⁠Estados Unidos aumentó levemente en las últimas semanas, el empleo apenas ha variado y las repercusiones ⁠del alza de los precios de la energía debido a la guerra en Oriente Medio han sido generalizadas, informó este miércoles la Reserva Federal.

"Las perspectivas empresariales para los próximos seis meses apenas han variado en cuanto ⁠al crecimiento previsto, ya que la elevada ⁠incertidumbre y los indicios de debilitamiento del gasto de los consumidores han lastrado la confianza", señaló la Fed en su último informe "Libro Beige".

"Los distritos señalaron que los costos relacionados con la energía vinculados al conflicto en Oriente Medio fueron el principal motor de las presiones inflacionarias, con repercusiones en el transporte, el embalaje, los productos alimenticios y los fertilizantes", indicó.

El resumen de datos económicos cualitativos de todo el país, que las autoridades de la Fed utilizan para fundamentar su comprensión de la economía, se conoce dos semanas antes de que Kevin Warsh convoque a su primera reunión sobre política monetaria al frente del banco central estadounidense.

Warsh sustituyó a Jerome Powell como presidente de la Fed a finales de mayo, justo cuando muchos responsables de la política monetaria del banco central empezaban a mostrarse más nerviosos por la inflación, que se ha acelerado en los últimos meses, en parte debido a la guerra con Irán respaldada por Estados Unidos. La inflación lleva más de cinco años por sobre el objetivo del 2% de la Fed.

La percepción dentro de la Fed, basada en los comentarios públicos de sus autoridades, así como en las minutas de su reunión del 28 y 29 de abril, ha pasado de una expectativa compartida de una bajada de las tasas de interés a finales de este año a una sensación creciente de que podría ser necesario mantener las tasas en los ⁠niveles actuales durante un largo periodo, o incluso subir los costos ⁠de financiación.

La inflación, según la medida de ⁠referencia de la Fed, se aceleró al 3,8% en abril desde el 3,5% de marzo, mientras que el mercado laboral, ⁠que parecía tambalearse el año pasado cuando la Fed recortó las tasas en respuesta, parece haberse estabilizado.

Los economistas encuestados por Reuters esperan que la tasa de desempleo se mantenga en el 4.3% cuando el Gobierno publique su informe de empleo de mayo el viernes.

El presidente Donald Trump eligió a Warsh con la expectativa explícita de que baje las tasas, pero ha dado marcha atrás en su exigencia de que se hiciera de inmediato debido al reciente repunte de los precios de la gasolina.

Los datos del último Libro Beige podrían ⁠dar más peso a los argumentos dentro de la Fed en contra de recortar la tasa de interés oficial, que el banco central ha mantenido en el rango del 3.50%-3.75% a lo largo de este año.