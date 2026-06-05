El PIB de la zona ​​​euro no alcanza previsiones y se contrajo 0.2% en el 1T de 2026

La economía de la eurozona se contrajo en el primer trimestre de 2026, según una estimación revisada publicada este viernes por Eurostat, que inicialmente había señalado un crecimiento prácticamente nulo a principios de año.

Según esta nueva estimación, el Producto Interior Bruto (PIB) de los 21 países que comparten la moneda única retrocedió un 0.2% en los tres primeros meses del año, en comparación con el trimestre anterior, en lugar del crecimiento del 0.1% anunciado anteriormente.

Esta revisión de una amplitud inusual está relacionada con una caída de la actividad económica en Irlanda (-12.1%) aún mayor de lo que se había calculado inicialmente.

La oficina de estadísticas de Irlanda (CSO) afirmó que esta revisión excepcional se debía a la incorporación de datos relacionados con empresas multinacionales, que tienen un peso significativo en la economía irlandesa.

"Excluyendo el efecto del PIB irlandés, el crecimiento de la eurozona se mantiene notablemente estable en torno al 0.2% por trimestre", señaló Rory Fennessy, de Oxford Economics.

Sin embargo, las perspectivas para la eurozona siguen siendo poco alentadoras, ya que la guerra en Oriente Medio y la consiguiente crisis energética están pasando factura a la economía de la región, sin que se vislumbre un final.

Todo apunta a que "lo peor del impacto sobre el crecimiento de la actual crisis de suministro e inflación aún está por llegar", escribió Fennessy.