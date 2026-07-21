Volkswagen tiene una nueva bici con cámara trasera, lentes inteligentes y  sensores de proximidad

Hoy estamos completamente acostumbrados a que los autos más nuevos ofrezcan cámaras de reversa, sensores de proximidad y asistencias avanzadas que nos mantienen a salvo en el camino. Sin embargo, en el mundo sobre dos ruedas este tipo de detalles no son nada comunes. Por eso Volkswagen quiere cambiar las reglas y ha presentado una e-bike con elementos de seguridad avanzada pensados para el ciclista urbano.

Una colaboración enfocada en la seguridad, no en la potencia

Volkswagen e-Bike

Para desarrollar esta bicicleta, la marca trabajó con n+ Bikes, empresa especialista en bicicletas eléctricas que también ha firmado colaboraciones con Mercedes-AMG y otras marcas del mundo automotriz.

A diferencia de otras alianzas, que suelen buscar bicicletas más potentes, ligeras y con mayor autonomía, la bicicleta eléctrica de Volkswagen persigue algo distinto: ofrecer más herramientas para que el usuario esté atento a lo que lo rodea y así reducir las posibilidades de accidente.

Smart View: la cámara trasera que reemplaza voltear la cabeza

Volkswagen e-Bike Smart View

El elemento principal es una función que la marca llama "Smart View". Se trata de una cámara montada en la parte trasera de la bicicleta que trabaja junto a un radar de proximidad y muestra lo que ocurre detrás a través de una pantalla integrada en el manubrio.

Iluminación heredada de los autos Volkswagen

Volkswagen e-Bike

Con ello se elimina la necesidad de girar la cabeza para revisar el tráfico y, además, el sistema emite alertas de proximidad cuando detecta un vehículo cercano.

VW trasladó parte de la iluminación de sus autos a esta bicicleta eléctrica. El modelo cuenta con luces de conducción diurna: el emblema de la marca se ilumina al frente y hay una franja naranja en los costados y en la parte trasera.

Volkswagen e-Bike

Cuando el ciclista frena, la luz trasera se enciende; y cuando el sistema detecta que la bicicleta gira, hace brillar las luces laterales para avisar a quienes están alrededor.

La tecnología no se limita al vehículo. La bicicleta eléctrica de Volkswagen se acompaña de un casco inteligente con iluminación propia, detección de accidentes y capacidad de notificar a contactos de emergencia si ocurre un percance.

Volkswagen e-Bike lentes inteligentes

El paquete incluye además unos lentes inteligentes que proyectan sobre el cristal información de navegación, alertas de tráfico y otros datos útiles. Esta tecnología se desarrolló con apoyo de ingenieros con experiencia en los visores de los cascos de pilotos de jets de combate, adaptada ahora al ciclismo urbano.

Precio de la bicicleta eléctrica Volkswagen

Este tipo de desarrollos no son nada baratos. Según la información disponible, la bicicleta partirá de alrededor de 5,300 dólares (cerca de 92,200 pesos mexicanos). El casco y los lentes con realidad aumentada, en conjunto, cuestan otros 670 dólares, unos 11,700 pesos en una conversión simple.