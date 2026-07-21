Día Mundial del Perro 2026: Historias de tutores que pagan vacunas y comida sin morir en el intento

Este Día Mundial del Perro es la excusa perfecta para celebrar a quienes nos alegran la vida con solo mover la cola. Sin embargo, la fecha también abre una conversación necesaria que pocos ponen sobre la mesa: ¿cuánto cuesta realmente tener un perro y cómo incluir sus gastos en el presupuesto familiar?

Tener una mascota es una responsabilidad financiera a largo plazo. A continuación, analizamos historias reales de tutores de mascotas y te mostramos las claves para organizar tus finanzas sin descuidar el bienestar de tu perro.

Casos reales: ¿En qué se va el dinero cuando tienes perro?

Los gastos veterinarios y de mantenimiento varían radicalmente según el número de mascotas, su edad y sus condiciones de salud.

El reto de las enfermedades crónicas y el cuidado en casa

Andrea es tutora de dos perritas (una adoptada y otra rescatada). Aunque confiesa no tener un presupuesto fijo, busca constantemente comparar precios para ahorrar:

Tratamientos especiales: Una de sus perritas padece dermatitis atópica, lo que implica una vacuna semestral de aproximadamente $1,500 pesos .

Una de sus perritas padece dermatitis atópica, lo que implica una vacuna semestral de aproximadamente . Ahorro en estética canina: Para compensar los gastos con la llegada de la segunda mascota, decidieron bañarlas en casa.

Para compensar los gastos con la llegada de la segunda mascota, decidieron bañarlas en casa. Viajes y hospedaje: Al salir de vacaciones a Acapulco, consideran hoteles pet friendly o guarderías caninas, los cuales representan un costo similar dentro del presupuesto de viaje.

Perros mayores y cuidados geriátricos

Fátima vive el contraste de tener una perrita mayor y una cachorra. Con la primera, los costos se han elevado significativamente debido a padecimientos en riñones y corazón:

Consultas especializadas: Una visita al veterinario geriátrico cuesta alrededor de $900 pesos , mientras que los medicamentos especializados alcanzan hasta los $2,000 pesos .

Una visita al veterinario geriátrico cuesta alrededor de , mientras que los medicamentos especializados alcanzan hasta los . Estrategias de ahorro: Para equilibrar las finanzas, Fátima acude al centro antirrábico para aplicar las vacunas gratuitas a su cachorra, reservando el presupuesto para la atención médica de su perrita senior.

¿Cuánto cuesta mantener un perro al mes y al año?

Para evitar sorpresas financieras, los expertos recomiendan dividir los gastos en dos categorías principales. De acuerdo una nota de Fernando Franco, debes organizar tu dinero así:

Presupuesto mensual: Incluye alimento (croquetas), premios, higiene y un fondo para imprevistos. Presupuesto anual: Considera servicios periódicos como vacunas, desparasitaciones y consultas preventivas.

Estimaciones de gasto según BBVA:

Gasto mensual: Entre $800 y $1,600 pesos (alimentos y mantenimiento básico).

Entre (alimentos y mantenimiento básico). Presupuesto anual de salud: Entre $5,200 y $8,400 pesos (médico y prevención).

Entre (médico y prevención). Costo total anual: Oscila entre $9,200 y $19,200 pesos (sin incluir seguros, adiestramiento ni emergencias médicas).

5 consejos para ahorrar en el cuidado de tu mascota sin descuidar su salud

De acuerdo con BBVA, la clave no es recortar gastos a costa del bienestar de la mascota, sino gastar mejor:

Compra alimento por volumen: Adquirir bultos grandes de croquetas reduce el costo por kilogramo. Aprovecha descuentos y programas sociales: Casos como el de Alexandra demuestran que aprovechar credenciales (como descuentos del INAPAM en estéticas) o jornadas públicas de vacunación ayuda a reducir gastos recurrentes. Mantén la prevención al día: Vacunar y desparasitar a tiempo evita enfermedades graves que resultan mucho más costosas a largo plazo. Compara clínicas veterinarias: Cotiza consultas y procedimientos en distintas veterinarias de confianza antes de decidirte por una. Crea un fondo de emergencia para mascotas: Apartar una cantidad fija al mes te protegerá contra picos de gasto por accidentes o enfermedades inesperadas.

La responsabilidad financiera de adoptar

En este Día Mundial del Perro, la conversación debe ir más allá del afecto. Adoptar con previsión, conocer los costos reales y mantener una meta de ahorro mensual marca la diferencia entre una tenencia responsable y tranquila o una carga financiera inesperada.

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