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Día Mundial del Perro 2026: Historias de tutores que pagan vacunas y comida sin morir en el intento
¿Cuánto cuesta mantener un perro? Descubre el presupuesto mensual y anual real, historias de tutores y consejos de expertos para ahorrar sin descuidar su salud.
Este Día Mundial del Perro es la excusa perfecta para celebrar a quienes nos alegran la vida con solo mover la cola. Sin embargo, la fecha también abre una conversación necesaria que pocos ponen sobre la mesa: ¿cuánto cuesta realmente tener un perro y cómo incluir sus gastos en el presupuesto familiar?
Tener una mascota es una responsabilidad financiera a largo plazo. A continuación, analizamos historias reales de tutores de mascotas y te mostramos las claves para organizar tus finanzas sin descuidar el bienestar de tu perro.
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Casos reales: ¿En qué se va el dinero cuando tienes perro?
Los gastos veterinarios y de mantenimiento varían radicalmente según el número de mascotas, su edad y sus condiciones de salud.
El reto de las enfermedades crónicas y el cuidado en casa
Andrea es tutora de dos perritas (una adoptada y otra rescatada). Aunque confiesa no tener un presupuesto fijo, busca constantemente comparar precios para ahorrar:
- Tratamientos especiales: Una de sus perritas padece dermatitis atópica, lo que implica una vacuna semestral de aproximadamente $1,500 pesos.
- Ahorro en estética canina: Para compensar los gastos con la llegada de la segunda mascota, decidieron bañarlas en casa.
- Viajes y hospedaje: Al salir de vacaciones a Acapulco, consideran hoteles pet friendly o guarderías caninas, los cuales representan un costo similar dentro del presupuesto de viaje.
Perros mayores y cuidados geriátricos
Fátima vive el contraste de tener una perrita mayor y una cachorra. Con la primera, los costos se han elevado significativamente debido a padecimientos en riñones y corazón:
- Consultas especializadas: Una visita al veterinario geriátrico cuesta alrededor de $900 pesos, mientras que los medicamentos especializados alcanzan hasta los $2,000 pesos.
- Estrategias de ahorro: Para equilibrar las finanzas, Fátima acude al centro antirrábico para aplicar las vacunas gratuitas a su cachorra, reservando el presupuesto para la atención médica de su perrita senior.
¿Cuánto cuesta mantener un perro al mes y al año?
Para evitar sorpresas financieras, los expertos recomiendan dividir los gastos en dos categorías principales. De acuerdo una nota de Fernando Franco, debes organizar tu dinero así:
- Presupuesto mensual: Incluye alimento (croquetas), premios, higiene y un fondo para imprevistos.
- Presupuesto anual: Considera servicios periódicos como vacunas, desparasitaciones y consultas preventivas.
Estimaciones de gasto según BBVA:
- Gasto mensual: Entre $800 y $1,600 pesos (alimentos y mantenimiento básico).
- Presupuesto anual de salud: Entre $5,200 y $8,400 pesos (médico y prevención).
- Costo total anual: Oscila entre $9,200 y $19,200 pesos (sin incluir seguros, adiestramiento ni emergencias médicas).
5 consejos para ahorrar en el cuidado de tu mascota sin descuidar su salud
De acuerdo con BBVA, la clave no es recortar gastos a costa del bienestar de la mascota, sino gastar mejor:
- Compra alimento por volumen: Adquirir bultos grandes de croquetas reduce el costo por kilogramo.
- Aprovecha descuentos y programas sociales: Casos como el de Alexandra demuestran que aprovechar credenciales (como descuentos del INAPAM en estéticas) o jornadas públicas de vacunación ayuda a reducir gastos recurrentes.
- Mantén la prevención al día: Vacunar y desparasitar a tiempo evita enfermedades graves que resultan mucho más costosas a largo plazo.
- Compara clínicas veterinarias: Cotiza consultas y procedimientos en distintas veterinarias de confianza antes de decidirte por una.
- Crea un fondo de emergencia para mascotas: Apartar una cantidad fija al mes te protegerá contra picos de gasto por accidentes o enfermedades inesperadas.
La responsabilidad financiera de adoptar
En este Día Mundial del Perro, la conversación debe ir más allá del afecto. Adoptar con previsión, conocer los costos reales y mantener una meta de ahorro mensual marca la diferencia entre una tenencia responsable y tranquila o una carga financiera inesperada.
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