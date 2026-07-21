Hospital General del ISSSTE en Tampico entra en su etapa final; registra 98% de avance

⁠La nueva unidad médica contará con 150 camas, 35 consultorios, 18 especialidades, cinco quirófanos y un resonador magnético; contratarán 614 médicos especialistas para garantizar su operación, informa Martí Batres

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal ha destacado la voluntad y apoyo sin precedentes de los gobiernos de la transformación para lograr un sistema de salud sólido.

El nuevo Hospital General de Tampico se encuentra en la fase final de su construcción al registrar un avance del 98 por ciento, consolidándose como una de las obras hospitalarias más avanzadas del programa nacional de infraestructura en salud que impulsa el Gobierno de México durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, informó que el hospital tamaulipeco encabeza el avance de las nuevas unidades médicas que el organismo construye, rehabilita o rescata en el país.

"En este sexenio, el ISSSTE va a construir, rescatar o rehabilitar integralmente 20 hospitales. De esos, cuatro ya han sido inaugurados", señaló el funcionario al presentar el balance de los principales proyectos de infraestructura hospitalaria durante la conferencia matutina en Palacio Nacional ante la presidenta Sheinbaum.

En el caso de Tamaulipas, explicó que el Hospital General de Tampico contará con 150 camas censables, 35 consultorios distribuidos en 18 especialidades médicas, cinco quirófanos y un resonador magnético, equipo de alta tecnología que, destacó, no es habitual en unidades hospitalarias de segundo nivel.

La incorporación de este equipamiento permitirá fortalecer la capacidad diagnóstica y reducir la necesidad de trasladar pacientes a otros centros hospitalarios para la realización de estudios especializados.

Como parte de la estrategia para garantizar el funcionamiento pleno de la nueva unidad desde su apertura, Batres anunció que el ISSSTE contratará 614 médicos especialistas exclusivamente para el Hospital General de Tampico, una de las cifras más altas contempladas dentro del programa nacional de fortalecimiento del personal médico.

La contratación forma parte del proceso de expansión de los servicios hospitalarios que acompaña la construcción de nuevas instalaciones y busca asegurar que los hospitales entren en operación con plantillas completas de especialistas.

El director general del ISSSTE detalló que la obra en Tampico es uno de los nueve proyectos hospitalarios cuyo avance fue presentado este martes ante la presidenta Claudia Sheinbaum, destacando por ser el más cercano a su conclusión.

El Hospital General de Tampico forma parte del programa mediante el cual el ISSSTE construirá, rehabilitará integralmente o rescatará 20 hospitales durante el presente sexenio. Hasta ahora, cuatro unidades ya fueron inauguradas en Acapulco, Tlajomulco, Torreón y Cuernavaca, mientras continúan los trabajos en entidades como Oaxaca, Quintana Roo, Guerrero, Michoacán y la Ciudad de México.

Con la próxima entrada en operación del nuevo hospital, el ISSSTE fortalecerá la atención médica para miles de derechohabientes del sur de Tamaulipas y de la región huasteca, mediante instalaciones modernas, mayor capacidad hospitalaria y servicios especializados que contribuirán a mejorar el acceso a la atención médica de alta calidad.

El proyecto representa una de las inversiones más relevantes del instituto en el noreste del país y forma parte de la estrategia federal para modernizar la infraestructura de salud, ampliar la cobertura de servicios y responder al crecimiento de la demanda médica en los próximos años.

APOYO FIRME

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal ha destacado la voluntad y apoyo sin precedentes de los gobiernos de la transformación para lograr un sistema de salud que garantiza atención médica, abasto de medicamentos y suministros e infraestructura adecuada para las y los tamaulipecos.

Además ha dicho que gracias al respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum se ha avanzado tanto en el nuevo Hospital General de Ciudad Madero -que beneficiará a más de 500 mil personas- y al nuevo Hospital Regional del ISSSTE en Tampico, para garantizar una atención médica oportuna y de calidad a la región sur de del estado y entidades vecinas.