Uso de IA amplia brecha salarial, trabajadores que saben utilizarla ganan 60% más

Los trabajadores que utilizan herramientas de inteligencia artificial (IA) junto con habilidades blandas tienen un ingreso hasta 60% más alto, lo que abre y profundiza la brecha salarial, de acuerdo con Juan Simón Salazar, cofundador de HackU y ganador de TecPrize 2025.

“Sí que se ha ampliado la brecha salarial de los que la usan a los que no la usan. Aquellos que la utilizan, bien usada, pueden aumentar sus ingresos hasta un 60 por ciento. Mientras los que no la usan se estancan”, advirtió Salazar durante el webinar The Workforce Reset: cómo está cambiando el talento en América Latina organizado por el Tec de Monterrey a través del Institute for the Future of Education (IFE).

De acuerdo con el especialista, aquellos colaboradores capaces de incorporar las herramientas de la IA lo más pronto posible y hacerlo con habilidades humanas como el pensamiento crítico y la ética o early adopters son los que crecerán con la ola del mercado laboral y la IA.

“Lo que va a terminar pasando es que esos que no son tan early adopters que son un poco más, están más rezagados, pero inevitablemente tendrán que usar la IA”, advierte.

Habilidades humanas blindan ante los cambios de la IA en el trabajo

Sin embargo, los participantes en el webinar coincidieron en que no basta con saber programar, usar una o más herramientas de IA, sino que la diferencia competitiva será para quienes cuenten con las habilidades humanas.

“Lo que exige el mercado laboral de los talentos, es totalmente distinto hoy. Vamos mucho más por competencias blandas, apostando mucho más a lo que no va a ser sustituido por la inteligencia artificial, que son las competencias humanas y esa será nuestra gran ventaja competitiva”, destacó Mónica Flores, presidenta de ManpowerGroup LATAM e integrante del IFE Board.

El colaborador que se capacite tanto en las habilidades técnicas y desarrolle las humanas tendrá mayor posibilidad de conservar su empleo frente aquel que sólo maneja lo técnico, mencionó Andrés Watson, cofundador de Guayerd y ganador de TecPrize 2024.

“Hoy en día quizás no vemos que a una persona la van a desvincular o va perder su lugar por no saber programar, pero sí por no saber trabajar en equipo”, señaló Andrés Watson.

Además, las habilidades humanas se asocian con salarios más altos, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La capacitación en liderazgo y trabajo en equipo son competencias que aumentan 11.9% las remuneraciones, la gestión de proyectos en 8.9% y la comunicación 5.2%, frente habilidades como el manejo de maquinaria que sólo agrega 2.6% al salario.

La OCDE menciona que las personas que cuentan con capacitación en ambos tipos de habilidades perciben ingresos entre un 20% y un 27% más altos que quienes sólo participan en programas de habilidades técnicas o blandas y no en ambas.

¿La IA va o no a sustituir a los humanos en su trabajo?

En los foros sobre IA una pregunta es constante ¿reemplazará a los humanos en el trabajo? Los especialistas coincidieron que la inteligencia artificial transformará puestos de trabajo y sólo reemplazará en aquellas tareas muy repetitivas.

“‘¿Me va a sustituir?’ Si estás en algo muy repetitivo y operativo, seguramente sí. Si tu posición genera valor, no te va a impactar, claro, se redefinirá tu puesto, tendrás que aprender a hacer otras cosas y seguir aprendiendo a utilizar las herramientas tecnológicas”, respondió Mónica Flores.

El perfil que se sostentrá firme ante la ola de la IA en el trabajo es aquel que cuenta con sólidas capacidades y habilidades humanas porque con ellas utilizará las herramientas tecnológicas con mejores resultados, explicó Juan Simón Salazar.

“Quien tiene buenas habilidades blandas va a saber usar muy bien la inteligencia artificial (...)Si no tienes pensamiento crítico o buen juicio, si no sabes comunicar, plantear las preguntas útiles, si no sabes hacer eso, vas a sacar un muy mal proyecto de IA y seguramente no va a funcionar en tu trabajo. La IA expone lo más malo y lo más bueno (de los colaboradores), también sirve para eso”, aseguró.

10 habilidades humanas necesarias para tener trabajo en el futuro (y el presente)

Las habilidades humanas que los especialistas consideran necesarias para sortear los cambios en el mercado laboral y sostener el ritmo veloz con el que cambia la tecnología son: