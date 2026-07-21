Producción de mezcal en Puebla sigue impulsando economía en 118 municipios

Puebla, Pue. La producción de mezcal está impulsando el desarrollo económico en 118 municipios de Puebla que tienen la Denominación de Origen (DO) desde el 2015, por lo que a la fecha se tienen constituidas 300 marcas, las cuales producen 600,000 litros al año.

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Económico (Sader), Ana Laura Altamirano Pérez, destacó que el gobierno del estado lleva invertidos 1,200 millones de pesos en esta cadena productiva y se tienen 20,000 hectáreas destinadas.

Detalló que el plan de producción contempla el incremento de parcelas con especies de agave nativas de cada región. Por ello, el acompañamiento a productores para que obtengan sus propias marcas, etiquetas y la certificación bajo la Norma Oficial Mexicana NOM-070.

Enfatizó que, con esto se garantizará que el valor agregado del producto regrese directamente a las familias dedicadas a esta cadena.

Algunos productores tienen más de 20 años comercializando esa bebida con restaurantes y hoteles de Puebla y entidades vecinas, pero a raíz de la DO fortalecieron su fabricación.

Potencial mezcalero

Dijo que el potencial de la producción de agave mezcalero en territorio poblano es de 250,000 hectáreas, pero se trabaja con los productores para alcanzar otras 1,500 en este año.

Contó que, después de Oaxaca, Puebla tiene más municipios donde se produce mezcal, que es un símbolo de identidad y orgullo, no solo para la entidad, sino para el país.

Indicó que las sierras Mixteca y Negra, por sus condiciones climatológicas, propician que el agave se dé de manera silvestre, pero que no se había aprovechado por los campesinos de esas regiones, donde estaban acostumbrados a sembrar maíz u otros granos, sin aprovechar su capacidad de generar mezcal, de lo cual solo unos cuantos tuvieron la visión para procesarlo.

“La inclusión de Puebla en la Denominación de Origen del mezcal está generando que más productores apuesten por la reconversión, para obtener mejores ingresos a partir de saber cómo aprovechar el agave para tener un destilado de calidad para la comercialización”, ahondó.

Recordó que las inversiones realizadas son para nuevas plantaciones, viveros, certificaciones, entre otras acciones, como parte del impulso al agave mezcalero.

Mercado internacional

La funcionaria estatal dijo que los mercados internacionales se van abriendo cada vez más para el sector primario, por ello, el interés de apoyarlos no solo con recursos sino en tecnificación para que dejen de ser únicamente proveedores de materia prima y se conviertan en elaboradores de productos a través de crear sus propias marcas, en este caso respecto al mezcal.

Indicó que el mezcal tiene un valor de más de 1,100 millones de pesos anuales sobre los 600,000 litros producidos, de los cuales 90,000 litros son exportados por ocho marcas poblanas a Estados Unidos, Canadá, Colombia y Japón.

En este tenor, Altamirano Pérez explicó que si un productor siembra una hectárea de maíz obtiene 3 toneladas, equivalente a 27,000 pesos y si mantuviera el ciclo por 5 años, apenas lograría 100,000 pesos, cifra inferior al millón de pesos que puede obtener un agricultor si apostara por el mezcal que representaría ganancias hasta de un millón de pesos.