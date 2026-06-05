Trump celebra datos de empleo en EU, pero lamenta que Wall Street no acompañe el ánimo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presumió los positivos datos del mercado laboral estadounidense, que en el mes de mayo generó 179,000 nuevos puestos de trabajo, aunque el mandatario norteamericano mostró su malestar por el bajo desempeño de la Bolsa de Nueva York tras la publicación de Departamento de Trabajo.

"Con un excelente informe de empleo, como el que se acaba de anunciar, las acciones deberían subir, no bajar. Así ha sido durante 200 años. ¡Crecimiento no significa inflación! ¿De qué otra manera puede un país alcanzar la grandeza?", comentó el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje en redes sociales.

La economía estadounidense creó 172,000 nuevos puestos de trabajo en el mes de mayo, dato similar a las 179,000 nuevas contrataciones del anterior mes, y la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en el 4.3%, reflejando un mejor comportamiento que los pronósticos de los analistas.

Sin embargo, la publicación de estos datos no ha tenido su traslado a la Bolsa estadounidense que iniciado su sesión con caídas. A lo largo de la jornada, el índice Dow Jones de Industriales, de referencia para la Bolsa neoyorkina, caía un 0.57%, hasta los 51.266 puntos, mientras que el S&P 500 bajaba un 1.25%, hasta los 7,489 puntos, y el Nasdaq, especializado en valores tecnológicos, se reducía hasta un 2.34 %, situándose en los 26,202 puntos.

El secretario interino del departamento de Trabajo, Keith Sonderling, también aplaudió los datos de empleo y reclamó a los analistas del mercado las bajas previsiones pronosticadas para el mercado laboral.

"Se equivocaron triplemente porque dudan del presidente Trump y cuando se duda del presidente Trump, se pierde", dijo en una entrevista a la cadena de televisión NEWSMAX.

Asimismo, Sonderling señaló que la construcción de centros de datos ha desempeñado un papel importante en el crecimiento del empleo, junto con un buen rendimiento en sectores como el farmacéutico y el automovilístico.

"El presidente Trump rompe las expectativas una vez más. Está trayendo empleos de vuelta a América y construyendo un futuro económico más fuerte que apoya a nuestra industria manufacturera y crea salarios más altos para las familias estadounidenses", destacó el secretario de Interior, Doug Burgum, en redes sociales.