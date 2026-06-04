Gobierno federal propone crear aseguradora pública; CNTE advierte que "no cubre la demanda central"

En un intento de frenar las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el gobierno federal planteó al magisterio la creación de una aseguradora pública especializada en el pago de pensiones para atajar la exigencia de eliminar la Ley del ISSSTE de 2007; no obstante, los maestros dejaron ver que la propuesta sigue siendo insuficiente.

En el cuarto día de huelga nacional, representantes de la CNTE se reunieron de nueva cuenta con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado y el director general del ISSSTE, Martí Batres, para conocer una nueva propuesta que permita el levantamiento del plantón de la Coordinadora antes de que arranque el Mundial de Futbol.

Según lo planteado por el gobierno federal, con esta nueva ruta se busca fortalecer PENSIONISSSTE y crear una Aseguradora Pública, especializada en el pago de pensiones, como parte de una estrategia para avanzar gradualmente en los principios públicos y solidarios que beneficien a los titulares de las cuentas individuales.

Al exponer la propuesta, Batres Guadarrama explicó que la propuesta parte de un diagnóstico sobre las consecuencias negativas de la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, impulsada por el gobierno de Felipe Calderón, la cual sustituyó el régimen público, solidario e intergeneracional de pensiones por un sistema de cuentas individuales administradas, en su mayoría, por administradoras de fondos para el retiro (Afores) privadas.

Destacó que PENSIONISSSTE, como la única Afore 100% pública del país, puede convertirse en una alternativa viable para mejorar, en el contexto actual, las pensiones de quienes se encuentran en el régimen de cuentas individuales.

También, el Gobierno de México plantea la posibilidad de crear una Aseguradora Pública dedicada exclusivamente a la administración y entrega mensual de pensiones a las personas retiradas, en coordinación con PENSIONISSSTE.

“La creación de una Aseguradora Pública es presentada como la medida más relevante de la propuesta debido a que actualmente no hay ninguna de carácter público con ese fin”, se dijo.

También se reiteró el compromiso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de desaparecer la USICAMM.

Durante el encuentro, Rosa Icela Rodríguez llamó a la libre manifestación pacífica y, sobre todo, evitar afectar a las niñas y niños que están concluyendo el ciclo escolar.

Pero condenó la violencia y el vandalismo, “venga de donde venga”, al tiempo que dejó claro que el gobierno federal no está de acuerdo con la afectación a la movilidad de los habitantes de la Ciudad de México, así como con la obstrucción al libre paso de los comerciantes, empleados y visitantes del Centro Histórico por el bloqueo de las calles. Y finalizó diciendo que este gobierno no reprime ni amenaza.

Al salir de la reunión, líderes de la CNTE explicaron que lo planteado por el gobierno no cubre la demanda central, sin embargo, indicaron que será sometido ante la Asamblea Nacional del magisterio para acordar la ruta a seguir.

Yenny Pérez, secretaria general de la sección 22 de la CNTE, indicó que “ayer fue muy ambigua la respuesta, no tenía nada, ni de fundamentos, ni de argumentos. Entonces, hoy mínimamente tiene el desglose de cómo es la propuesta que tiene ahora el Gobierno federal, pero también es cierto que esto no cubre la demanda central".

Y es que reiteró que en todas las reuniones han sido puntuales sobre que su demanda central a nivel nacional es una jubilación digna “¿y eso qué implica? Precisamente, cumplir con el proceso de campaña que en su momento impuso la ahora Presidenta; también es cierto que hoy no tuvimos respuesta respecto a la mesa directamente con la Presidenta y la CNTE".

Incluso, advirtió que continuarán con sus movilizaciones y responsabilizó al Estado sobre lo que ocurra en ellas. “Lo que continúe aquí en adelante también es responsabilidad del Estado; es decir, que nosotros estamos impulsando estas acciones en el marco de la huelga nacional porque no hay respuestas a nivel nacional de parte del gobierno federal. No hay respuestas contundentes como quisiéramos respecto a la abrogación de la ley del ISSSTE”, dijo.

Por su parte, Pedro Hernández, secretario de la sección 9 de la CNTE, señaló que ante la falta de acuerdos las movilizaciones pueden continuar, pues consideró que “el balón está en su cancha. Y esto del futbol: la final se gana hasta el último minuto y se gana con estrategia y se gana con equipo, y nosotros tenemos el mejor equipo”.

La principal demanda de la CNTE se centra en la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación del sistema de cuentas individuales administrado por las Afores y la desaparición de las UMAs como referencia para el cálculo de pensiones y prestaciones.

La CNTE ha sostenido que fortalecer una administradora de fondos no resuelve el problema estructural que enfrentan millones de trabajadores. La demanda de fondo es recuperar un sistema solidario de seguridad social que garantice jubilaciones dignas, atención médica integral, vivienda y prestaciones suficientes.

Por otro lado, mientras se llevaba a cabo esta reunión, maestros disidentes seguían con su jornada de lucha, con acciones como el bloqueo del cruce fronterizo de la Garita de El Chaparral.

Mientras que en Oaxaca permanece la toma de la terminal de almacenamiento y distribución de Pemex, así como del aeropuerto; en Chiapas se tomaron carreteras estratégicas del estado; en Yucatán y Zacatecas se liberan casetas para el tránsito gratuito de la población; y la Ciudad de México se tomaron las autopistas México-Puebla, México-Cuernavaca y México-Toluca, integrantes de la CNTE realizan acciones de liberación de peaje.