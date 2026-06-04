EU revisa a la baja la productividad laboral y los costos laborales del 1T

El crecimiento ⁠de la productividad laboral en Estados Unidos se desaceleró más de ⁠lo que se pensaba inicialmente en el primer trimestre, pero la tendencia subyacente se mantuvo sólida y se espera un impulso gracias a la adopción de la ⁠inteligencia artificial por parte de las ⁠empresas en numerosas funciones.

La productividad no agrícola, que mide la producción por hora por trabajador, aumentó a una tasa anualizada revisada a la baja del 0.3% el último trimestre, según informó el jueves la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo.

Se trata del ritmo más lento desde el primer trimestre de 2025 y antes se había estimado que la productividad había aumentado a un ritmo del 0.8% en el último trimestre.

Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que el crecimiento de la productividad se revisaría a la baja hasta un ritmo del 0.5 por ciento. La productividad creció a una tasa del 2.8% respecto al año anterior, en lugar del 2.9% estimado el mes pasado.

Ha crecido a una tasa del 2.1% desde el cuarto trimestre de 2019 hasta el primer trimestre de 2026.

La debilidad del primer trimestre ya se había adelantado con la revisión a la baja de la semana pasada del crecimiento del Producto Interno Bruto, que pasó del 2% al 1.6 por ciento. La productividad creció a una tasa no ⁠revisada del 1.6% en el trimestre de octubre a ⁠diciembre.

Los economistas creen que la ⁠creciente integración de la IA impulsará la productividad y frenará los costos laborales. Los costos laborales ⁠unitarios —el precio de la mano de obra por unidad de producción— aumentaron a una tasa del 1.8% el último trimestre.

Se trata de una revisión a la baja respecto al ritmo del 2.3% comunicado el mes pasado. El crecimiento de los costos laborales unitarios en el cuarto trimestre se rebajó a una tasa del 2.1%, frente al 4.6% comunicado antes.

Los economistas esperaban que los costos laborales unitarios aumentaran un 2.5% ⁠el trimestre pasado. Crecieron un 0.5% respecto al año anterior.

La remuneración por hora aumentó un 2.1% el trimestre pasado y creció un 3.3% respecto al año anterior.