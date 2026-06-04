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EU revisa a la baja la productividad laboral y los costos laborales del 1T
El crecimiento de la productividad laboral en Estados Unidos se desaceleró más de lo que se pensaba inicialmente en el primer trimestre.
El crecimiento de la productividad laboral en Estados Unidos se desaceleró más de lo que se pensaba inicialmente en el primer trimestre, pero la tendencia subyacente se mantuvo sólida y se espera un impulso gracias a la adopción de la inteligencia artificial por parte de las empresas en numerosas funciones.
La productividad no agrícola, que mide la producción por hora por trabajador, aumentó a una tasa anualizada revisada a la baja del 0.3% el último trimestre, según informó el jueves la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo.
Se trata del ritmo más lento desde el primer trimestre de 2025 y antes se había estimado que la productividad había aumentado a un ritmo del 0.8% en el último trimestre.
Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que el crecimiento de la productividad se revisaría a la baja hasta un ritmo del 0.5 por ciento. La productividad creció a una tasa del 2.8% respecto al año anterior, en lugar del 2.9% estimado el mes pasado.
Ha crecido a una tasa del 2.1% desde el cuarto trimestre de 2019 hasta el primer trimestre de 2026.
La debilidad del primer trimestre ya se había adelantado con la revisión a la baja de la semana pasada del crecimiento del Producto Interno Bruto, que pasó del 2% al 1.6 por ciento. La productividad creció a una tasa no revisada del 1.6% en el trimestre de octubre a diciembre.
Los economistas creen que la creciente integración de la IA impulsará la productividad y frenará los costos laborales. Los costos laborales unitarios —el precio de la mano de obra por unidad de producción— aumentaron a una tasa del 1.8% el último trimestre.
Se trata de una revisión a la baja respecto al ritmo del 2.3% comunicado el mes pasado. El crecimiento de los costos laborales unitarios en el cuarto trimestre se rebajó a una tasa del 2.1%, frente al 4.6% comunicado antes.
Los economistas esperaban que los costos laborales unitarios aumentaran un 2.5% el trimestre pasado. Crecieron un 0.5% respecto al año anterior.
La remuneración por hora aumentó un 2.1% el trimestre pasado y creció un 3.3% respecto al año anterior.