Cadena textil-vestido de Jalisco prevé recuperación por compras públicas

Guadalajara, Jal. Aunque la manufactura mexicana ha registrado un desempeño débil durante los últimos trimestres, la cadena productiva textil-confección-vestido de Jalisco prevé una recuperación gradual durante este año, debido a medidas adoptadas por el gobierno federal como la Ley Aduanera y cambios en las políticas de compras gubernamentales que privilegian la producción nacional.

El vicepresidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ) y expresidente de la Cámara de la Industria Textil de Occidente, Jorge Corvera Nepote, comentó a El Economista que el entorno para la industria manufacturera ha sido complejo; sin embargo, consideró que las condiciones para revertir esa tendencia comienzan a consolidarse.

"La cadena productiva textil-confección-vestido, está frente a una oportunidad enorme de inventarse, de crecer. Desgraciadamente tenemos unos trimestres de Producto Interno Bruto (PIB) manufacturero negativos, que no nos han permitido lograr nuestros objetivos. No obstante, las oportunidades están puestas sobre la mesa; las autoridades, sin duda como nunca han puesto contextos muy distintos a los que teníamos antes", expresó el industrial.

Adquisiciones públicas

Entrevistado en el marco de la inauguración de Intermoda 85, el dirigente industrial destacó que, además de las modificaciones regulatorias en materia aduanera y la operación de recintos fiscales especializados, uno de los principales detonadores para la recuperación será la nueva política de adquisiciones públicas, particularmente las licitaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para la compra de ropa hospitalaria y blancos.

Y es que, a diferencia de procesos anteriores en los que el predominaba el criterio del menor precio, favoreciendo la compra de productos importados, las nuevas licitaciones exigen un contenido nacional mínimo de 65% en la fabricación de ropa, textiles y calzado destinados al sector público, con el propósito de fortalecer las cadenas productivas nacionales.

Corvera Nepote señaló que esta medida representa un cambio estructural para la industria, al abrir oportunidades para fabricantes nacionales en un mercado que históricamente estuvo dominado por proveedores extranjeros.

"Este primer ejercicio seguramente va a ser un éxito donde se está convocando a toda la industria para poder participar. Estoy seguro que habrá muchos más ejercicios como este que nos permita a toda la cadena textil-confección-vestido tener un respiro de todas estas importaciones que nos pegan", subrayó.

Recuperación gradual

El vicepresidente del CCIJ advirtió, no obstante, que la recuperación no será inmediata. Consideró que el repunte comenzará a reflejarse durante este año, aunque de forma gradual y dependerá de que las empresas del sector fortalezcan su competitividad.

"Yo creo que este año se va a notar la recuperación, pero esto no es un switch, yo creo que es una perilla que tiene que girar hacia el lado que queremos que gire y eso toma tiempo", enfatizó.

Jorge Corvera sostuvo que, si bien las medidas impulsadas por el gobierno representan un respaldo importante para la industria, el reto principal sigue siendo elevar la productividad y competitividad de las empresas frente a la creciente competencia internacional.

"Los textileros tenemos que ser competitivos ante el embate de muchas importaciones que pueden llegar a venir y no a los precios que quisiéramos. El ejercicio es hacia adentro, yo creo que las autoridades están haciendo su trabajo y me gustaría más enfocarme en lo que tenemos que hacer nosotros como sector", puntualizó.