Analistas descartan una inflación inferior a 4% este año: Encuesta de Citi

Ninguno de los 35 analistas consultados por Citi, espera una inflación menor de 4% en este año. De hecho la expectativa promedio de los pronósticos apunta a una variación de 4.35% en el Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) pero hay importantes variaciones en los pronósticos.

Actinver por ejemplo trae el pronóstico de inflación más alto, de 4.80% y en contraste hay siete grupos que coinciden en esperar una variación de 4.10%, ellos son BBVA; Bx+; Barclays; Finamex; Itau BBA; Oxford Economics y Santander México.

En la encuesta de esta primera quincena de junio, se observa que la expectativa media de crecimiento que tiene el mercado para la economía mexicana es de 1.2% para este año.

La previsión incorpora un ligero ajuste desde el 1.1% que tenían el 20 de mayo, sigue debajo del 1.3% que proyectaron los analistas entrevistados por la firma en enero y se encuentra debajo del pronóstico ajustado por la Secretaría de Hacienda, que está en 2.3 por ciento.

En el detalle de la información recabada por Citi, se puede ver que entre los 35 grupos de análisis consultados, nueve consideran que no hay elementos para anticipar un crecimiento siquiera de 1% para el PIB en este año.

Entre estos nueve, que tienen las previsiones más bajas de crecimiento, cinco anticipan un avance del PIB de 0.8% (Banca Mifel; Bank of America; Bradesco BBI; Masari, casa de bolsa y XP Investment).

Tres más estiman un avance de 0.9% (Santander México; Oxford Economics y Natixis) y uno solo, Scotiabank espera un avance de 0.7 por ciento.

En el extremo, cinco de los 35 analistas consultados coinciden en esperar un crecimiento de 1.5 por ciento. Se trata de BNP Paribas; Bx+; Bankaool; GBM y HSBC