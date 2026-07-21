Plantas automotrices en México consolidan su competitividad en el mercado global: J.D. Power

Las plantas de manufactura automotriz ubicadas en México se han consolidado en una posición de alta competitividad en el mercado global, donde la calidad de ensamblado de algunas fábricas mexicanas supera a las estadounidenses, reveló la consultoría J.D. Power.

Incluso, la planta de Kia en México recibió la categoría oro (Gold Plant Quality Award 2026), convirtiéndose en líder en calidad inicial del continente americano; mientras su auto Kia K4 hecho en México fue nombrado el vehículo con la mejor Calidad inicial en el segmento de compactos.

En su Ranking sobre la línea de ensamble mexicano 2026, derivado del Estudio de Calidad Inicial (IQS) de Estados Unidos, J.D. Power destacó que, en los últimos años, los vehículos fabricados en México han reportado menos problemas que los fabricados en Estados Unidos.

Gerardo Gómez, director de la consultoría en México señaló que los vehículos manufacturados en México registraron una tasa promedio de 42 problemas de fábrica por cada 100 vehículos en la categoría de fallas y defectos mecánicos, empatando en algunos casos con Estados Unidos y superando el promedio histórico de la región en años recientes.

Al realizar un comparativo sobre el desempeño de manufactura en Norteamérica, afirma que en los últimos años, los autos ensamblados en México han registrado menos fallas mecánicas de origen que los fabricados en Estados Unidos. Esto lleva a que mientras los autos ensamblados en territorio estadounidense alcanzaron picos de 58 puntos sobre 100 en 2024, México se ha mantenido estable entre 38 y 44 puntos.

En los últimos 10 años, las plantas en México se han vuelto más competitivas para la industria automotriz.

J.D. Power revela que la fábrica mexicana, Kia en Nuevo León superó a complejos históricos como Cambridge North en Ontario, Canadá, donde se fabrica Lexus NX y la Toyota RAV4; en tanto la planta de Nissan Smyrna 2 en Tennessee, de EU, donde se ensambla la SUV Rogue.

El estudio revela que los compradores locales en México son más rigurosos al evaluar sus autos: en la medición del México IQS (agosto 2026), los usuarios en México reportan una media de 105 PP100, comparado con los 40 sobre 100 puntos que reportan los compradores de Estados Unidos sobre los vehículos importados.