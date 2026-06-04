Consumo privado sorprende con repunte de 1.2% en marzo y recorta caída trimestral

El gasto en bienes y servicios de las familias mexicanas creció 1.2% en marzo en comparación con febrero, más que lo previamente estimado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), informó este jueves el organismo.

Con el resultado, el Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP) volvió a terreno positivo en comparativos mensuales, luego de las caídas de 1.5% y de 0.2% observadas en enero y en febrero.

A mediados de abril, el Inegi estimó que el consumo privado había crecido solo 0.4% en marzo de forma mensual, de acuerdo con los datos de su Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP).

De forma interanual, el IMCP se expandió 3.1%, que es la tasa más alta desde la observada en diciembre (+5.4 por ciento).

En el detalle mensual, el consumo de bienes importados fue el más dinámico, con un alza de 1.6%, mientras que el gasto en bienes de origen nacional avanzó 1.4% y en servicios, subió 0.4 por ciento.

El buen cierre trimestral del IMCP no le bastó para lograr un comparativo trimestral positivo, pero sí le permitió recortar su caída.

En febrero el indicador estaba 1.7% por debajo de su nivel en diciembre, mientras que al cierre de marzo el descenso fue de solo 0.6 por ciento.

Al considerar los niveles promedio de consumo del cuarto trimestre del 2025 y del primero del 2026, la caída es de 0.8%, que es la primera desde el último trimestre del 2024 (-1.6 por ciento).

Desempeño acumulado y fundamentales

De forma acumulada el consumo privado creció 2.2% interanual durante el primer trimestre del año, principalmente debido a una base comparativa favorable, debido justo al menor desempeño que tuvo la variable en el cierre del 2024 y el inicio del 2025.

Durante los primeros tres meses del 2025 se había observado una caída de 1.1 por ciento.

El repunte del consumo de marzo se dio a contracorriente de la dinámica de fundamentales como la confianza del consumidor, que retrocedió 0.3 puntos de forma mensual mientras que anualmente se contrajo 2 puntos, en lo que fue su décimo quinto mes en rojo.

El tercer mes del año también se perdieron 116,016 empleos, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

El poder adquisitivo de las remesas también retrocedió debido a la apreciación del peso mexicano.

En marzo el país recibió 5,394 millones de dólares, monto 5.4% mayor de forma anual, pero al considerar que el tipo de cambio fue 12.2% menor (pasó de 20.2 a 17.8 pesos por dólar), el valor en pesos cayó 7.9% a 95,850 pesos.

En contrapunto, el salario real en el sector formal continuó creciendo. El salario medio de cotización en el IMSS subió 6.9% nominal a 664.6 pesos diarios, lo que equivale a un alza real de 2.3%, al considerar el INPC por estrato de gasto (hasta un salario mínimo).