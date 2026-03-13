Las claves económicas de la semana (9 al 13 de marzo): De inflación, balanza comercial y actividad industrial

La segunda semana de marzo estuvo marcada por datos clave sobre inflación, así como comercio exterior y actividad industrial.

Además en Estados Unidos también se dio a conocer información relevante sobre el crecimiento económico del país en medio de una turbulenta semana en la que el presidente Donald Trump endureció los ataques en Oriente Medio.

Conoce los indicadores económicos más importantes que se publicaron entre el 9 y 13 de marzo, para que puedas disfrutar del fin de semana bien informado.

Inflación en México sale del objetivo de Banxico

La inflación a los consumidores mexicanos se aceleró en febrero pasado, con lo que alcanzó su nivel más alto desde junio del 2025, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En febrero, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) reportó un avance mensual de 0.50%, mientras que en comparación anual presentó una tasa de 4.02 por ciento.

Así, la inflación salió del objetivo del banco central de 3% +/- 1 punto porcentual y se ubicó en su mayor nivel desde junio del 2025, cuando los precios incrementaron 4.32 por ciento.

A inicios del año, la inflación se vio presionada por los cambios fiscales que entraron en vigor y afectaron el precio de algunos productos, como cigarros, bebidas azucaradas como refrescos, jugos y similares, así como las bebidas "light" o "cero".

Superávit comercial de México con EU bajó 20.5% durante enero

De acuerdo con datos del Inegi divulgados el jueves, en México una persona que vive en el entorno urbano necesitó de 4,877 pesos para poder acceder tanto a la canasta alimentaria, como a la de servicios en febrero pasado.

En su reporte de Líneas de Pobreza, el Inegi señaló que el monto para acceder a estas canastas fue menor en el ámbito rural. Ahí, una persona necesitó de 3,494 pesos para poder satisfacer sus necesidades básicas.

En comparación anual, el costo de esta canasta alimentaria, así como la no alimentaria, creció más que la inflación, la cual repuntó en el segundo mes del año.

Así, en el ámbito rural, el incremento de esta canasta alimentaria y no alimentaria fue de 4.6% en comparación anual, mientras que en las zonas urbanas aumentó 4.5 por ciento.

Superávit comercial de México con EU bajó 20.5% durante enero

En enero del 2025 el superávit comercial de México con Estados Unidos se redujo 20.5% de forma interanual a 10,930 millones de dólares. Sin considerar los meses del 2020 –debido al impacto atípico de la pandemia de Covid-19–, se trató del mayor descenso de la variable desde agosto del 2009 (-21.5%), de acuerdo con cifras publicadas este jueves por la Oficina del Censo de Estados Unidos.

Desde el lado mexicano, la reducción reflejó un bajo dinamismo de las exportaciones con relación a las importaciones, ya que las primeras crecieron 2% a 42,518 millones de dólares, mientras que las segundas subieron 13.1% a 31,587 millones de dólares.

La caída del superávit mexicano en enero fue la segunda al hilo de este indicador (en diciembre del 2025 se redujo 2.8%), lo cual es novedoso, pues lo cotidiano especialmente desde la entrada en vigor del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en julio del 2020, había sido observar un crecimiento continuo.

En los 61 meses transcurridos del 2021 hasta enero pasado, el superávit mexicano sólo ha mostrado comparativos negativos en siete ocasiones y nunca dos consecutivos con excepción del último bimestre.

Exportaciones y ventas de camiones en México metieron el freno en febrero

La producción, exportación y ventas de vehículos pesados en México disminuyeron 49%, 32% y 27%, respectivamente, durante febrero del presente año, que coloca a la industria de camiones en el nivel más bajo de los últimos cinco años, reportó el Inegi el martes pasado.

Las empresas que operan en México fabricaron 6,974 unidades pesadas, lo que contrasta con los 13,696 unidades del 2025, lo cual ha originado actividades de paros y pérdidas de empleos, como reflejo de la incertidumbre ante las negociaciones del T-MEC y los aranceles que Estados Unidos impuso desde 2025.

De acuerdo con cifras de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), se exportaron 7,849 unidades durante febrero, el dato contrasta con el envío de 11,535 camiones del 2025.

Alejandro Osorio Carranza, director de Asuntos Públicos de la ANPACT dijo que la tendencia a la baja continuará hasta en tanto no exista certeza sobre las negociaciones del T-MEC, cuyas conversaciones y análisis comenzarán en mayo.

Desempleo en la OCDE se mantuvo en 5% en enero

La tasa de paro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se mantuvo en el 5% en el primer mes de 2026, manteniendo la trayectoria que lleva desde agosto del 2025 con excepción de octubre, cuando no se calculó el dato por falta de información de varios países, una estadística en la que España se libró por primera vez desde marzo de 2008 de cifras de doble dígito con un 9.8 por ciento.

El desempleo se mantuvo estable en la mayoría de los países de la OCDE, en 18 de los 33, cayó en otros 11 y aumentó en Colombia, Dinamarca, Noruega y Turquía.

Finlandia se situó como el único país de la organización internacional que cuenta con una tasa de dos dígitos (10%), aunque ha reducido en un 0.3% su tasa de paro.

Japón, Corea del Sur y México son los únicos países que cuentan con el paro por debajo o igual al 3%, un indicador de fortaleza en el mercado laboral.

Actividad industrial rompe racha de tres meses de avances

En enero del 2026 la actividad industrial que se desarrolla en territorio mexicano retrocedió 1.1% en comparación con diciembre, con lo que interrumpió la moderada recuperación con la que terminó el último trimestre del 2025, mostraron cifras publicadas este viernes por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

En su comparación interanual, la variable exhibió una reducción marginal de 0.1%, de acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) que elabora el Inegi.

De forma desglosada, el descenso mensual –que fue el mayor desde diciembre del 2024 (-1.3%)– obedeció a una caída generalizada en los cuatro pilares de la actividad industrial.

A la cabeza figuró el renglón de electricidad, gas y agua, que descendió 1.9% (+1.0% anual). En tanto, la minería, la construcción y la manufactura, mostraron, cada una, una retracción de 1.1 por ciento.

Estados Unidos hace una fuerte revisión a la baja del PIB

El PIB de Estados Unidos en el último trimestre del año pasado fue revisado significativamente a la baja este viernes, debido a un enfriamiento del gasto de los consumidores, del gobierno y de la inversión, según datos oficiales.

La economía creció a una tasa anualizada del 0.7% en el cuarto trimestre de 2025, informó el Departamento de Comercio, muy por debajo del 1.4% estimado inicialmente.

Esta revisión refleja "correcciones a la baja de las exportaciones, el consumo de los hogares, el gasto público y la inversión", indicó el gobierno.

Las importaciones disminuyeron menos de lo calculado inicialmente, añadió.

En todo 2025, el crecimiento del PIB fue del 2.1%, apenas por debajo del 2,2% estimado previamente.

Inflación Estados Unidos se mantiene estable

La inflación en Estados Unidos se mantuvo estable en febrero, en 2.4% interanual, según datos oficiales publicados este miércoles, en línea con lo esperado por analistas.

El índice de precios al consumidor (CPI) divulgado este miércoles recoge datos previos al estallido de la guerra en Oriente Medio, que ha provocado en los últimos días un fuerte aumento de los precios del petróleo.

La subida de febrero fue igual al 2.4% interanual registrado el mes anterior.

En la medición mes a mes, el índice de precios avanzó 0.3%, también en línea con las expectativas del mercado recogidas por el Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal.

(Con información de Belén Saldívar, Lilia González, Octavio Amador.)