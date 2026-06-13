El Congo afirma que el número de casos confirmados de ébola asciende a 710

El número de casos confirmados de ébola en la República Democrática del Congo ha aumentado a 710, incluidas 149 muertes, según datos del Gobierno publicados el sábado.

Esta cifra representa el número total de casos confirmados hasta el viernes, según un informe de situación que documentaba 21 nuevos casos en las últimas 24 horas.

Epidemia de ébola sigue extendiéndose: OMS

La epidemia de ébola sigue ganando terreno, con un aumento del número de casos y una propagación a nuevas zonas geográficas, advirtió el viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La gran mayoría de las infecciones se concentran en la provincia de Ituri (noreste), pero ya se han registrado casos en 34 zonas sanitarias repartidas entre Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur, indicó la OMS.

"Casi a diario se identifican casos en nuevas zonas sanitarias, lo que refleja tanto la magnitud real de la epidemia -probablemente superior a la detectada actualmente- como la gran movilidad de la población", alertó ante la prensa en Ginebra Olivier le Polain, jefe de la unidad de Epidemiología y Análisis para Intervenciones de la OMS, que hablaba desde Beni, en Kivu del Norte.

En la RDC, los sistemas de salud están debilitados y la inseguridad persiste, lo que hace que la respuesta a la epidemia sea "especialmente difícil", según la OMS, que destaca que el país "cuenta, no obstante, con una sólida experiencia en la gestión del ébola, especialmente en las zonas actualmente impactadas".

"Todavía hay puntos ciegos en algunas zonas de alto riesgo. El alcance exacto de la epidemia sigue siendo incierto. Se obtendrá una mayor visibilidad a medida que se sigan reforzando la vigilancia, el rastreo de contactos y la capacidad de realización de pruebas, especialmente en Kivu del Norte", explicó.

En cuanto al rastreo de contactos, "la situación está mejorando (...) Ahora alcanzamos algo más del 70% de los contactos correctamente rastreados, lo que supone una clara mejora con respecto a la situación de hace una o dos semanas", añadió el responsable de la OMS.

En la vecina Uganda, donde se había confirmado la presencia del ébola, la agencia sanitaria de la Unión Africana (Africa CDC) indicó el jueves que la epidemia estaba ya "bajo control".