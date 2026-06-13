Presidente de la FIA quiere monoplazas de F1 más ligeros y menos caros

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), afirmó este sábado que los monoplazas de Fórmula 1 serán "más simples", menos pesados y menos caros en un horizonte cercano, para 2030 o 2031.

Los seis fabricantes de motor implicados en la F1 son favorables a esa simplificación, que permitiría bajar el coste de 1.5 millones de euros a 700,000 euros (de 1.7 millones de dólares a 810,000 dólares), declaró a un grupo de periodistas el dirigente emiratí en el marco de las emblemáticas 24 Horas de Le Mans, que se celebran este fin de semana en Francia.

En cuatro o cinco temporadas, espera que los monoplazas bajen a un peso de "630 a 650 kilogramos", cuando actualmente están en 768 kilogramos.

"Los coches son pesados y eso no es bueno para el piloto. No son seguros", criticó Ben Sulayem.

"Estamos preparados para un nuevo motor en 2031, intentamos incluso adelantarlo a 2030. Será un V8 (ocho cilindros). La decisión está tomada", aseveró.

El presidente de la FIA evaluó el coste de la investigación y el desarrollo de ese nuevo motor en 200 millones de euros (231 millones de dólares), cuando "Red Bull invirtió 1.300 millones (de euros, 1.500 millones de dólares)" para adaptarse a la nueva norma de motor mitad eléctrico y mitad térmico, que provoca un rechazo casi unánime entre pilotos y escuderías.

Ben Sulayem aseguró que el propulsor conservará "una parte híbrida", aunque más pequeña, y no tendrá ya turbo, que es demasiado pesado.

Después de semanas de conversaciones, la Fórmula 1 y la FIA llegaron a un acuerdo la pasada semana para reducir la parte eléctrica del motor para el próximo año (42%/58%), y luego bajarla más en 2028 (40%/60%).

Max Verstappen ha sido uno de los pilotos más críticos con los nuevos motores impuestos para este 2026, a los que calificó de "Fórmula Eléctrica con esteroides", amenazando incluso en varias ocasiones con irse de la Fórmula 1 si no se tomaban medidas para mejorar la situación actual.

"El acuerdo llegó después de conversaciones desde las primeras carreras de la temporada 2026, después de las preocupaciones detectadas sobre la gestión de la energía", explica la FIA en un comunicado.