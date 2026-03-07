Oscar 2026: quiénes son las estrellas presentarán los premios en la gala del 15 de marzo

La cuenta regresiva para los Premios Oscar 2026 ya comenzó y, poco a poco, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas revela a las estrellas que subirán al escenario para entregar los galardones más importantes del cine.

Para la edición 98 de los Oscar, que se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026, varios actores y actrices ganadores de la estatuilla dorada regresarán al escenario, esta vez en el papel de presentadores.

Entre ellos destacan Adrien Brody, Kieran Culkin, Mikey Madison y Zoe Saldaña, quienes obtuvieron el premio de la Academia el año pasado en sus respectivas categorías de actuación y ahora volverán al escenario para presentar algunos de los reconocimientos.

Más estrellas confirmadas como presentadoras

La Academia también confirmó la participación de figuras reconocidas de Hollywood como Javier Bardem, Chris Evans, Chase Infiniti, Demi Moore, Kumail Nanjiani y Maya Rudolph.

A esta lista se sumaron recientemente Will Arnett, Priyanka Chopra Jonas, Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Paul Mescal y Gwyneth Paltrow, quienes también serán parte del elenco de presentadores de la gala.

Los productores ejecutivos del evento, Raj Kapoor y Katy Mullan, adelantaron que en los próximos días se anunciarán más talentos que participarán en la ceremonia, una tradición habitual en la organización de los premios.

¿Cuándo y dónde serán los Oscar 2026?

Los Premios Oscar se llevará a cabo en el Dolby Theatre, en la ciudad de Los Ángeles.

La ceremonia será conducida por el comediante y presentador Conan O'Brien y se transmitirá en vivo por ABC y por la plataforma Hulu.

El evento principal comenzará a las 7:00 p.m. (hora del Este de Estados Unidos), mientras que la alfombra roja oficial iniciará media hora antes.

Además de su transmisión televisiva, la ceremonia llegará a más de 200 territorios en todo el mundo, consolidándose como uno de los espectáculos más seguidos de la industria cinematográfica.

La Academia adelantó que la gala de 2026 buscará reunir a algunas de las figuras más influyentes del cine actual, tanto frente como detrás de las cámaras, para celebrar lo mejor del séptimo arte.