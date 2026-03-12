Sheinbaum presenta el "Plan B" de su reforma electoral tras rechazo de diputados

Tras el rechazo a su iniciativa de reforma electoral en la Cámara de Diputados, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este jueves que su gobierno impulsará un “Plan B” enfocado en reducir privilegios en los poderes legislativos locales y en los municipios, además de ampliar mecanismos de participación ciudadana.

La primera mandataria explicó que el objetivo central de la reforma original era disminuir el gasto público destinado a partidos políticos y autoridades electorales, así como eliminar duplicidades entre el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales.

“No es una derrota (que no se haya aprobado la Reforma Electoral) Yo estoy muy satisfecha. Todo lo contrario; la gente sabe que uno no está dispuesta a negociar todo”, afirmó Sheinbaum durante su conferencia de prensa mañanera de este jueves 12 de marzo.

Ante este escenario, la presidenta adelantó que su administración enviará una nueva propuesta legislativa, el próximo lunes 16 de marzo, que buscará establecer límites al presupuesto de los congresos locales, con el fin de evitar diferencias excesivas entre estados.

Como ejemplo, mencionó que existen entidades con el mismo número de legisladores pero con presupuestos significativamente distintos, lo que, aseguró, refleja desigualdades en el uso de recursos públicos.

El “Plan B” también contempla reducir el número de regidores en algunos ayuntamientos, argumentando que varios municipios cuentan con más cargos de los necesarios. Según la presidenta, el dinero ahorrado podría destinarse a obras públicas y servicios básicos.

“Si un municipio tiene 20 regidores y se establece un límite menor, el recurso que se ahorre se quedará en el propio municipio para obras como drenaje, agua potable o bacheo”, señaló.

Mayor participación ciudadana

Otro eje de la propuesta será ampliar los mecanismos de participación directa, particularmente en las consultas populares.

La titular del Ejecutivo federal planteó que ciertos temas electorales —como el financiamiento público a partidos— puedan someterse a consulta ciudadana, algo que actualmente está restringido por la ley.

Asimismo, propuso flexibilizar la revocación de mandato, para que este mecanismo pueda realizarse tanto en el tercer como en el cuarto año de gobierno.

El miércoles la propuesta fue desechada en el pleno de la Cámara de Diputados al no alcanzar los votos necesarios. La iniciativa obtuvo 246 votos a favor de Morena, 12 del Partido Verde y uno del Partido del Trabajo, mientras que 234 legisladores votaron en contra, incluidos integrantes del propio PT y PVEM, además de las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.