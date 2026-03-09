Puente de marzo 2026: ¿Por qué no se trabaja el lunes 16?

El próximo lunes 16 de marzo de 2026 será día de descanso obligatorio en todo México, es decir que habrá “puente” vacacional tanto para trabajadores como estudiantes.

Cabe recordar que los Días de Descanso Obligatorio son aquellos que no son laborables. Sin embargo, las personas trabajadoras que tengan que presentarse a laborar deben recibir su salario diario, más uno doble.

¿Por qué no se trabaja el 16 de marzo?

De acuerdo al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo entre los días de descanso obligatorio se encuentra el tercer lunes de marzo, esto en conmemoración del 21 de marzo. No obstante,

Ahora bien, ¿qué tiene de especial el 21 de marzo? Pues no, no es la entrada de la primavera ni nada referente con el tiempo, sino que se conmemora el natalicio de Benito Juárez, quien fue presidente de México y quien también es conocido como el “Benemérito de las Américas”, título que le otorgaron varios países latinoamericanos por su férrea defensa de la soberanía nacional durante la intervención francesa.

Además, Juárez es reconocido como uno de los mejores presidentes de México debido a que dictó leyes relacionadas con la reforma agraria, la libertad de prensa, la separación entre la Iglesia y el Estado, así como retiró privilegios a militares.

Su principal interés fue beneficiar al pueblo de México, por lo que instruyó numerosas obras públicas, creó escuelas de educación primaria y superior, y en este tenor hizo una importante aportación para la época con la conformación de la Escuela Nacional para Ciegos.

La historia de Benito Juárez

Nació en el seno de una humilde familia zapoteca en el pueblo oaxaqueño de San Pablo Guelatao, el 21 de marzo de 1806, su infancia transcurrió por etapas difíciles que superó con inteligencia, tesón y compromiso.

Por sus servicios y entrega, Benito Juárez es considerado como uno de los protagonistas más significativos y sobresalientes de la escena histórica mexicana y mundial. Fue el prócer que obtuvo la consolidación de México como nación libre.

Hijo de Marcelino Juárez y Brígida García, a Benito se le bautizó en Santo Tomás Ixtlán con el nombre de Benito Pablo. A los tres años de edad quedó huérfano, junto con sus hermanas María Josefa, Rosa y María Longinos. Sus abuelos paternos, Pedro Juárez y Justa López, se hicieron cargo de él y sus hermanas.

¿Por qué se recorre el día de descanso obligatorio y no se celebra el día oficial?

En el caso del 21 de marzo, y conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, los días festivos en México se recorren al lunes anterior más cercano, a fin de de crear días de asueto ("puentes") o mejor conocidos como fines de semana largos, para fomentar el descanso laboral y la convivencia familiar.

¿Qué pasa si las personas trabajadoras laboran en un Día de Descanso Obligatorio?

De acuerdo con el artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo, tanto personas empleadoras como personas trabajadoras deberán determinar el número de trabajadoras y trabajadores que deban prestar sus servicios el Día de Descanso Obligatorio.

Las personas trabajadoras que deban presentarse a laborar de manera habitual tendrán derecho a recibir independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado, es decir, un salario triple.

Además, si un día de descanso obligatorio cae en domingo, la persona empleadora deberá cubrirle a la persona trabajadora el pago de la prima dominical señalado en el artículo 71 de la Ley Federal del Trabajo.