Bolsa mexicana retrocede; las mineras y Orbia lideraron los descensos

Las bolsas de valores de México cerraron con pérdidas las negociaciones de este viernes. Los índices accionarios locales bajaron, en línea con las plazas del exterior, presionados por las preocupaciones sobre los posibles efectos económicos de la guerra contra Irán.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, descendió 0.66% a 65,648.91 puntos. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), retrocedió 0.53% hasta 1,304.57 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con pérdidas. Destacó la caída de las acciones de Peñoles, con 4.94% a 909.11 pesos, seguida de Orbia, con 2.83% en 18.54 pesos, y Grupo México, con una caída de 2.59% hasta 187.22 pesos.

Preocupaciones por la guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su gobierno atacará a Irán "con severidad la próxima semana", modificando la intensidad de su discurso. Hace unos días, dijo que la guerra podría terminar pronto, incluso antes del tiempo que se estimaba.

Los inversionistas se han mostrado nerviosos por la guerra en Oriente Medio y sus posibles consecuencias esta semana. El S&P/BMV IPC acumuló una pérdida semanal de 3.70% en esta semana. El índice ha reducido su ganancia en el año desde 11% a 1.99 por ciento.

"El ajuste (en la bolsa) no puede leerse de forma aislada, se dio en un contexto donde México enfrenta simultáneamente una desaceleración industrial, presiones inflacionarias y un entorno externo complejo", dijo Laura Torres, jefa de Inversiones de IMB Capital Quants.