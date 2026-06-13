Mundial 2026: Qatar marca en el descuento para lograr heroico empate 1-1 ante Suiza por el Grupo B

La selección de Qatar consiguió el sábado su primer punto en un Mundial gracias a un tanto en el tiempo de descuento para empatar 1-1 con Suiza por el Grupo B, en un partido dinámico y con un claro dominio del conjunto europeo durante los 90 minutos.

Suiza se adelantó en el minuto 17 cuando Breel Embolo transformó un penal con gran tranquilidad, pero pagó el precio de no haber marcado más goles tras 26 intentos a puerta en un partido que dominó desde el pitido inicial y en el que convirtió en la gran figura al meta qatarí.

Qatar aguantó la presión bajo el abrasador sol californiano y, ya avanzado el tiempo añadido, dejó atónitos a todos cuando el capitán Boualem Khoukhi remató de cabeza un centro desde la izquierda de Homam Ahmed, desatando escenas de caóticas celebraciones en el estadio.

El resultado dejó el Grupo B completamente abierto, con todos los equipos empatados a un punto tras la igualdad 1-1 de Canadá, coanfitriona del torneo, con Bosnia y Herzegovina el viernes.

Qatar será, sin duda, el equipo más satisfecho, cuatro años después de su decepcionante debut en 2022, que terminó con una eliminación sin victorias en casa.

Toda la plantilla de Qatar saltó al campo tras el cabezazo de Khoukhi, que el portero suizo Gregor Kobel solo pudo mirar.

Fue un resultado frustrante para Suiza, que se había adelantado a través del penal marcado por Embolo después de que el portero de Qatar, Mahmoud Abunada, derribara a Remo Freuler dentro del área chica.

Freuler recibió tras un cabezazo de Embolo en el área, picó el balón hacia la portería superando a Abunada y el arquero de Qatar lo golpeó con fuerza, incluso quedando a mal traer después del choque.

El árbitro Said Martínez señaló directamente el punto penal, pero fue necesaria una larga revisión del VAR para confirmarlo, mientras Abunada, tendido en el suelo y amonestado por la entrada, era atendido por el personal médico.

Con Qatar atrincherado frente a su portería, el partido transcurrió sin mayores sobresaltos en el segundo tiempo, y los numerosos cambios realizados antes y después del descanso no lograron romper el estancamiento.

Todo eso hasta que Ahmed encontró a Khoukhi con un magnífico centro para conseguir el empate.

A pesar de la asistencia oficial de 67.966 espectadores, había filas de asientos vacíos en el estadio de los San Francisco 49ers de la NFL, con capacidad para 70,000 personas, incluso con la multitud llenando las gradas más altas.

Qatar se enfrentará a Canadá, coanfitriona del torneo, en Vancouver, y Suiza se medirá a Bosnia en el Estadio de Los Ángeles en los próximos partidos del Grupo B el jueves.