Peso mexicano retrocede frente al dólar tras amenaza de Trump a Irán; pierde casi 1% en la semana

El peso mexicano se depreció frente al dólar en las operaciones de este viernes y terminó la semana con una pérdida acumulada. La divisa local retrocedió en medio de preocupaciones por una posible escalada en la guerra entre Estados Unidos e Irán el fin de semana.

El tipo de cambio terminó esta sesión en el nivel de 17.9489 unidades por dólar. Frente a un cierre de 17.8449 unidades ayer, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), significó para la moneda una pérdida de 10.40 centavos, equivalentes a 0.58 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango con un máximo de 17.9727 unidades y un mínimo de 17.7488. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara al billete verde con una canasta de seis monedas de referencia, subía 0.78% a 100.53 puntos.

Trump eleva el nerviosismo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su país iba a golpear a Irán "con severidad la próxima semana", modificando la intensidad de su discurso. Hace unos días, afirmó que la guerra podría terminar pronto, incluso antes del tiempo que se estimaba.

El mercado también resentía las interrupciones en el Estrecho de Ormuz, fundamental para el comercio de petróleo, ocasionadas por Irán. Los futuros del estadounidense WTI operaban en 99.28 dólares, pese a los esfuerzos para aliviar los temores sobre la oferta.

"El contexto geopolítico añade una capa de complejidad. El petróleo rondando los 100 dólares es un arma de doble. Si bien aumentan los ingresos petroleros, por el otro lado, amenazan con importar inflación", explicó Felipe Mendoza, analista de EBC Financial Group.

Indicadores económicos

En México se dio a conocer que la actividad industrial disminuyó en enero, luego de tres meses en ascenso, en lo que fue su peor registro desde diciembre de 2024, afectada por un deterioro de todos sus componentes, de acuerdo con datos ajustados por estacionalidad.

Por la mañana se conocieron cifras débiles de la economía estadounidense. El ⁠Producto Interno Bruto (PIB) en ese país desaceleró ⁠más de lo que se ⁠pensaba inicialmente en el cuarto trimestre, mientras que el ⁠gasto de los consumidores aumentó más de lo previsto en enero.

Peso registra caída semanal

En este contexto, el peso terminó la semana con una pérdida acumulad. Contra un cierre oficial de 17.8034 unidades el viernes pasado, el peso perdió 16.93 centavos, que son equivalentes a 0.95 por ciento. Los analistas esperan que las presiones puedan mantenerse.

"Es probable que, de ⁠seguir la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, y las disrupciones ⁠del mercado energético, el tipo de cambio siga enfrentando presiones al alza durante marzo", destacaron en un reporte los analistas de la firma local Banco Base.