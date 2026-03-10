Exportaciones y ventas de camiones en México meten frenón en febrero; producción se estrella 49%

La producción, exportación y ventas de vehículos pesados en México disminuyeron 49%, 32% y 27%, respectivamente, durante febrero del presente año, que coloca a la industria de camiones en el nivel más bajo de los últimos cinco años, reportó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Las empresas que operan en México fabricaron 6,974 unidades pesadas, lo que contrasta con los 13,696 unidades del 2025, lo cual ha originado actividades de paros y pérdidas de empleos, como reflejo de la incertidumbre ante las negociaciones del T-MEC y los aranceles que Estados Unidos impuso desde 2025.

De acuerdo con cifras de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), se exportaron 7,849 unidades durante febrero, el dato contrasta con el envío de 11,535 camiones del 2025.

Alejandro Osorio Carranza, director de Asuntos Públicos de la ANPACT dijo que la tendencia a la baja continuará hasta en tanto no exista certeza sobre las negociaciones del T-MEC.

“Que se ratifique el T-MEC será un instrumento que nos brinda certeza para aumentar la producción, exportación y ventas, hará más competitiva la región de Norteamérica”, señaló.

El mercado interno enfrenta obstáculos como los vehículos importados usado que sigue al alza, urge emprender la renovación vehicular y que haya incentivos fiscales, como económicos para detonar la venta de unidades nuevos.

Durante febrero, la comercialización de camiones al mayoreo cayó 27.32% respecto a igual mes del 2025, con 1,836 unidades.

En tanto, la comercialización del distribuidor al público en general (menudeo) de unidades pesadas nuevas en el segundo mes de este año fue de 2,303, 1,465 menos respecto al mismo febrero de 2025, un descenso de 38.9%; en el acumulado 2026 se llevan colocados 4,376 automotores de este tipo, 3,254 menos que en el mismo lapso enero-febrero del año pasado, equivalente la caída del 42.6%, destacó el reportó la AMDA con cifras del INEGI.

Ven freno por aranceles y T-MEC

Alejandro Osorio Carranza, mencionó que los aranceles impuestos bajo la sección 232 deben eliminarse y no ser un escalón en el proceso de revisión, de esta forma se considera necesario seguir trabajando en mejoras al tratado en temas laborales, de infraestructura y facilitación comercial con la finalidad de fortalecer a América del Norte como la región más competitiva, integrada e innovadora del mundo.

La asociación reiteró su disposición para colaborar con autoridades de los tres países, con un enfoque productivo orientado a superar la incertidumbre y promover el crecimiento económico compartido en América del Norte.

“La ANPACT subraya que trabajará por una agenda de diálogo constructivo que preserve el marco jurídico del T-MEC, fomente una mayor integración regional y genere nuevas oportunidades en el contexto de relocalización de cadenas productivas”, dijo el director de Asuntos Públicos de la Asociación.