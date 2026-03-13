Estados Unidos hace una fuerte revisión a la baja del PIB de últimos meses del 2025

El PIB de Estados Unidos en el último trimestre del año pasado fue revisado significativamente a la baja este viernes, debido a un enfriamiento del gasto de los consumidores, del gobierno y de la inversión, según datos oficiales.

La economía creció a una tasa anualizada del 0.7% en el cuarto trimestre de 2025, informó el Departamento de Comercio, muy por debajo del 1.4% estimado inicialmente.

Esta revisión refleja "correcciones a la baja de las exportaciones, el consumo de los hogares, el gasto público y la inversión", indicó el gobierno.

Las importaciones disminuyeron menos de lo calculado inicialmente, añadió.

En todo 2025, el crecimiento del PIB fue del 2.1%, apenas por debajo del 2,2% estimado previamente.

Los datos abarcan el primer año completo de la segunda presidencia de Donald Trump y llegan en un momento de preocupación por un enfriamiento del mercado laboral y una inflación persistente.

Cuando se difundieron las primeras estimaciones, en enero, el líder republicano echó la culpa a la oposición demócrata en el Congreso por el prolongado cierre del gobierno que se produjo a fines del año pasado, el más largo en la historia del país.

En el tercer trimestre del año pasado, el PIB de Estados Unidos avanzó 4.4%, señaló el Departamento de Comercio.