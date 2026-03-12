Hogares pagan más por alimentos básicos: jitomate y bistec de res, con el mayor golpe en el bolsillo

Los hogares mexicanos se vieron en la necesidad de pagar más por la canasta alimentaria básica durante febrero, tanto en las zonas urbanas como en las rurales.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) actualizó las líneas de pobreza (LP) del segundo mes del año. Éstas ofrecen un referente monetario que determina si los ingresos de la población son suficientes para adquirir alimentos, bienes y servicios.

Las LP se dividen en dos:

Línea de pobreza extrema por ingresos (LPEI): equivale al valor monetario de la canasta alimentaria.

Línea de pobreza por ingresos (LPI): equivale al valor monetario de las canastas alimentaria y no alimentaria (bienes y servicios).

¿Cuánto necesitó una persona para comprar una canasta alimentaria en febrero?

En las grandes ciudades, 2,516.97 pesos, es decir, 6.5% más que un año atrás.

En el campo, 1,887.58 pesos, 5.6% más que en febrero de 2025.

En ambos casos, el incremento fue mayor a la inflación nacional, que en febrero fue de 4.02 por ciento.

¿Qué contiene la canasta alimentaria?

Son muestras que se construyen con base en el grupo muestra y bajo la premisa de que cumplan las recomendaciones nutricionales. Estas cestas son semejantes, pero no iguales, de ahí la deferencia de gasto.

Básicamente contienen maíz, trigo, arroz, otros cereales, carnes de res, cerdo, pollo y procesadas, así como pescado fresco, leche, queso, derivados de leche, huevo, aceites, verduras, leguminosas, frutas frescas, azúcar y bebidas no alcohólicas.

¿Cuáles alimentos subieron más de precio en febrero?

El jitomate, los alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar y el bistec de res fueron los que tuvieron el mayor aumento e impacto en el encarecimiento de la canasta básica.

Productos que más impactaron el costo de la canasta alimentaria. Fuente: Inegi Productos con precios al alza Var % anual en el precio Incidencia en la variación anual de la

​canasta alimentaria Alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar 7.2 28.5% Jitomate 60.2 27.8% Bistec de res (de cualquier parte que se saque) 14.2 13.8%

De hecho, las frutas y verduras aumentaron 4.94% en febrero, frente al mes previo, lo cual representó el mayor aumento para un periodo similar en 34 años. Limón, jitomate, papa, tomate verde y plátano fueron los que más subieron. Esto llevó a la inflación nacional a 4.02% en febrero, es decir, fuera del objetivo del Banco de México, algo que no se veía desde junio pasado.

“En términos anuales, inflación general pasó a 4.02% desde 3.79% en enero, siguiendo una trayectoria al alza desde inicio de año, lo que anticipamos se mantendrá en marzo”, señaló Banamex.

Es decir, todo indica que la llamada cuesta de enero se extenderá a lo largo del primer trimestre del año.

Dentro de las frutas y verduras, el jitomate se ha presionado con fuerza, señaló el equipo de análisis de Banorte.

Sobre esto último, se juntan dos efectos: (1) reportes de una menor producción en diversos estados del país, particularmente en Sinaloa, y (2) en el periodo los precios de dicho cultivo suelen caer, resultando en una base de comparación retadora.

“En este contexto, seguiremos muy de cerca las condiciones climáticas para intentar vislumbrar cual podría ser la dirección de este bien, recordando que tiene la mayor ponderación dentro del subíndice (de frutas y verduras)”, añadió.

Escribe tus comentarios a fernando.franco@eleconomista.mx