Anuncia Mario Delgado registro para la UnADM desde el 20 de julio; ofrecerá 20 mil espacios para Educación Superior

La Educación Superior a distancia se ha convertido en una herramienta estratégica para ampliar las oportunidades educativas, señaló.

Con más de 129 mil estudiantes y más de 24 mil personas egresadas en 27 generaciones, la UnADM se consolida como la quinta universidad pública con mayor matrícula del país y fortalece su vinculación con la comunidad egresada, informó la rectora Lilian Kravzov Appel.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM) abrirá el próximo 20 de julio el periodo de registro para su Convocatoria de Ingreso 2026, mediante la cual se ofrecerán 20 mil espacios para personas mexicanas interesadas en cursar estudios superiores en esta institución pública de educación a distancia, contribuyendo al cumplimiento de la meta de crear 330 mil nuevos lugares en Educación Superior para 2030, compromiso de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Señaló que la Educación Superior a distancia se ha convertido en una herramienta estratégica para ampliar las oportunidades educativas, reducir brechas de acceso y responder a las nuevas necesidades del entorno laboral y tecnológico.

Al referirse al Primer Encuentro de Personas Egresadas UnADM 2026, Delgado Carrillo destacó que este ejercicio fortalece los vínculos entre la universidad y su comunidad de egresadas y egresados, al tiempo que consolida una red nacional de colaboración académica, profesional y social que contribuye al desarrollo del país.

Durante la inauguración, la rectora de la UnADM, Lilian Kravzov Appel, subrayó que el contexto actual demanda perfiles capaces de adaptarse a los cambios constantes y destacó que la modalidad a distancia ha permitido democratizar el acceso a la educación superior para miles de personas que combinan sus estudios con responsabilidades laborales y familiares.

Por su parte, el consejero universitario de la UnADM, Iván Marín Rodríguez, resaltó que este primer encuentro responde a una iniciativa impulsada por la propia comunidad egresada, después de 14 años de trayectoria institucional, 27 generaciones formadas y más de 24 mil personas egresadas, quienes hoy se desempeñan en diversos sectores públicos, privados, educativos y comunitarios.

Durante los conversatorios, las y los participantes coincidieron en que la formación recibida en la UnADM fortaleció competencias fundamentales como la autonomía, la disciplina, la organización del tiempo, el aprendizaje autodidacta y el trabajo colaborativo en entornos digitales, habilidades indispensables frente a los procesos de transformación tecnológica y digitalización que vive México.

Asimismo, se reconoció el papel de las personas egresadas como agentes de cambio en sus comunidades y se reafirmó el compromiso de la universidad con una educación incluyente, flexible y de calidad, orientada a la formación profesional para la vida y al desarrollo social del país.

Actualmente, la UnADM se ha consolidado como la quinta universidad pública con mayor matrícula a nivel nacional, al atender a más de 129 mil estudiantes dentro y fuera del territorio nacional. Como parte de los anuncios realizados durante el encuentro, también se dieron a conocer nuevas acciones para fortalecer el vínculo con las personas egresadas, entre ellas la credencial digital de exalumno, promociones para estudios de posgrado, la estrategia “Retas UnADM” y la creación de un micrositio especializado para su comunidad de egresadas y egresados.