Julián Quiñones, el naturalizado más querido de la selección de México

Tras marcar el primer gol del Mundial 2026, Julián Quiñones se convirtió en el futbolista naturalizado más querido en la historia de la selección de México en la que los jugadores nacionalizados son sometidos a feroces críticas, exigencias y cuestionamientos.

Quiñones, originario del humilde municipio de Magüi Payán -suroeste de Colombia-, es uno de los ocho jugadores naturalizados que han jugado al menos un partido de Copa del Mundo con México.

Al anotarle a Sudáfrica y ser considerado el jugador más valioso del partido, Quiñones selló una alianza con la afición mexicana, también se sacudió la presión que otros futbolistas naturalizados han sufrido cuando son llamados al Tri para jugar un Mundial.

El próximo jueves, en Guadalajara, Quiñones será nuevamente uno de los principales argumentos ofensivos de México para el partido contra Corea del Sur, por la segunda jornada del Grupo A.

"Tanto los naturalizados como los que nacieron en México queremos lo mismo, que esta selección crezca", dijo Quiñones en 2024 cuando recién iniciaba la gestión del seleccionador Javier Aguirre para este Mundial.

Antes de obtener la nacionalidad mexicana y de debutar con la selección en 2023, Quiñones tuvo que afrontar duros cuestionamientos.

El exfutbolista chileno Fabián Estay, comentarista de televisión, llamó "convenenciero" a Quiñones y aseguró que "con Colombia difícilmente jugaría".

El día del gol contra Sudáfrica en el estadio Azteca, Cristian Martinoli, afamado cronista en México, se retractó de todos sus comentarios sobre Julián durante el proceso: "Yo no te quería, pero perdóname".

Funes Mori y Franco, sin fortuna

Quiñones hoy vive un romance con la afición mexicana que otros naturalizados no pudieron consumar.

Rogelio Funes Mori, argentino de nacimiento, fue el anterior naturalizado que participó en una Copa del Mundo con el Tri, en Catar 2022.

"Siempre voy a ser criticado y lo entiendo, porque desde el primer momento que quise estar en la selección sabía que iba a ser así", dijo Funes Mori, llamado al Tri por Gerardo "El Tata" Martino.

Funes Mori debutó con México en 2021 y alcanzó a llegar al Mundial catarí donde no tuvo los minutos suficientes para tratar de marcar la diferencia, algo que se le exige al jugador naturalizado.

Años atrás, Guillermo Franco, también delantero argentino, recibió la oportunidad de ir a dos Mundiales con México, en Alemania y Sudáfrica, pero no logró ganarse la confianza del aficionado mexicano que lo rechazó en 2010 por competirle el puesto a un incipiente Javier "El Chicharito" Hernández.

"El patriotismo o nacionalismo que tiene el mexicano es absurdo", declaró Franco, quien fuera ídolo en el club Rayados del Monterrey.

La confianza de Javier Aguirre

Julián Quiñones debutó en la selección mexicana en noviembre de 2023 en el proceso fallido del anterior seleccionador mexicano, Jaime Lozano.

Cuando Javier Aguirre llegó al Tri en agosto del año siguiente, el delantero de portentosa estampa física ya se había consagrado en la liga mexicana con seis campeonatos de liga, cifra récord para un jugador no nacido en México.

Hijo de inmigrantes, "El Vasco" Aguirre es un entrenador abierto al aporte de cualquier futbolista mexicano, ya sea por nacimiento o por naturalización.

"Mi padre se naturalizó mexicano", dijo Aguirre y señaló que no puede "estar en contra de que venga gente a este país a ganarse la vida".

En este Mundial, Aguirre ya obtuvo su recompensa de haber apostado por Quiñones, a quien suele utilizar como atacante por izquierda.

El entrenador el Tri subrayó que Quiñones es muy valioso para el Tri "jugando por fuera, está muy cómodo".

"Desde ahí metió 33 goles", resaltó Aguirre sobre Quiñones, el flamante campeón de goleo en la temporada 2025-2026 Arabia Saudita con el club Al-Qadsiah, superando al portugués Cristiano Ronaldo, que hizo 28 con Al-Nassr.