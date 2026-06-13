Mundial 2026: partidos, horarios y dónde ver los juegos de este domingo 14 de junio

La Copa Mundial de Futbol 2026 continúa este domingo 14 de junio con una jornada que marcará el inicio de las actividades en los grupos E y F, con cuatro encuentros que combinan historia, debutantes y selecciones que buscan dar el primer paso hacia los octavos de final.

La agenda incluye el estreno de Alemania, frente a la debutante Curazao; además del atractivo duelo entre Países Bajos y Japón, dos selecciones acostumbradas a competir en las fases finales de los Mundiales.

La actividad se completará con los encuentros Costa de Marfil vs Ecuador y Suecia vs Túnez.

Alemania busca imponer su jerarquía ante la histórica debutante Curazao

La jornada comenzará en Houston con el enfrentamiento entre Alemania y Curazao, correspondiente al Grupo E.

Los alemanes llegan como candidatos al título gracias a sus cuatro campeonatos mundiales y a una plantilla repleta de experiencia internacional. Del otro lado estará Curazao, que vive un momento histórico al convertirse en la nación más pequeña en clasificarse a una Copa del Mundo.

El conjunto caribeño intentará dar una de las sorpresas del torneo ante una selección que parte como amplia favorita para avanzar a la siguiente ronda.

Alemania vs. Curazao

Hora: 11:00 horas

Sede: Estadio Houston

Transmisión: Exclusiva por ViX

Países Bajos y Japón protagonizan uno de los duelos más atractivos del día

El segundo partido de la jornada reunirá en Dallas a dos selecciones con aspiraciones importantes dentro del competitivo Grupo F.

Países Bajos llega con la misión de superar la barrera de los cuartos de final, instancia en la que fue eliminado por Argentina en Catar 2022. El técnico Ronald Koeman confía en recuperar Depay, quien llega al torneo tras superar una lesión muscular que lo mantuvo varias semanas fuera de actividad.

Enfrente estará Japón, una selección que se ha consolidado como una de las potencias asiáticas y que acumula ocho clasificaciones consecutivas a la Copa del Mundo. Sin embargo, los Samuráis Azules afrontarán el torneo sin Endo, quien quedó fuera por lesión y anunció su retiro de la selección.

Aun así, figuras como Takefusa Kubo buscará liderar a un equipo que aspira a superar los octavos de final alcanzados en las dos últimas ediciones mundialistas.

Países Bajos vs. Japón

Hora: 14:00 horas

Sede: Estadio Dallas

Transmisión: Canal 5 y ViX

Ecuador pone a prueba su invicto frente a Costa de Marfil

Más tarde, en Filadelfia, Ecuador debutará con el objetivo de extender la buena racha que arrastra desde las eliminatorias.

El conjunto dirigido por Sebastián Beccacece llega al Mundial sin derrota y con la ilusión de escribir una nueva página en la historia del futbol ecuatoriano.

"Tenemos confianza para empezar a escribir nuestra propia historia", afirmó el estratega argentino en la víspera del encuentro.

Sin embargo, el desafío no será sencillo. Costa de Marfil cuenta con una generación de futbolistas que militan en algunas de las principales ligas europeas y buscará superar la fase de grupos, una barrera que le ha impedido avanzar en sus anteriores participaciones mundialistas.

Costa de Marfil vs. Ecuador

Hora: 17:00 horas

Sede: Estadio Filadelfia

Transmisión: Exclusiva por ViX

Suecia y Túnez cierran la actividad en Monterrey

La jornada concluirá en Monterrey con el duelo entre Suecia y Túnez.

Los suecos regresan a una Copa del Mundo después de ausentarse en Catar 2022 y confían en el talento ofensivo de figuras como Alexander Isak y Viktor Gyokeres para arrancar con una victoria.

Túnez, por su parte, intentará romper una deuda histórica: nunca ha logrado avanzar a la fase de eliminación directa en un Mundial. Pese a su reputación de equipo defensivo, el entrenador Sabri Lamouchi adelantó que no saldrán a especular.

"Tenemos un objetivo: clasificarnos. Nunca lo hemos conseguido y creemos que es posible", aseguró el técnico tunecino.

El encuentro podría resultar clave en un grupo donde también compiten Japón y Países Bajos, por lo que cualquier punto podría marcar diferencia en la lucha por avanzar.

Suecia vs. Túnez

Hora: 20:00 horas

Sede: Estadio Monterrey

Transmisión: Exclusiva por ViX