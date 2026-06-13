Incautan 150 escorpiones venenosos en un aeropuerto de Sudáfrica

Las autoridades sudafricanas detuvieron a un hombre de 28 años que traficaba 150 escorpiones venenosos a través del aeropuerto de Ciudad del Cabo, informó la policía el sábado.

El hombre había ocultado a los arácnidos vivos entre su ropa dentro de su equipaje, según la policía, que no reveló el destino del traficante de escorpiones.

Su detención el viernes se produjo tras una operación basada en información de inteligencia, en la que los agentes difundieron su descripción antes de interceptarlo en el aeropuerto.

"Fue detenido en virtud de la Ordenanza sobre la Naturaleza y el Medio Ambiente, por estar en posesión de un animal salvaje", dijo la policía en un comunicado, sin revelar el nombre del hombre. Se espera que comparezca ante el tribunal el lunes.

Los escorpiones fueron entregados a un centro de fauna silvestre para su custodia, mientras las autoridades evalúan su valor de mercado.

El tráfico de fauna silvestre sigue siendo una amenaza importante en Sudáfrica, que alberga una de las biodiversidades más ricas del mundo.

Las redes criminales tienen como objetivo especies icónicas como rinocerontes y elefantes, pero también criaturas menos conocidas, como pangolines y reptiles, alimentando un lucrativo mercado negro global.